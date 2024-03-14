В день досрочного голосования на оккупированных территориях Херсонской области 27 февраля в Новой Каховке прогремело два взрыва: один в офисе прокремлевской партии «Единая Россия», а другой — неподалеку от избирательного участка.

На прошлой неделе в ГУР Украины заявили, что 6 марта в оккупированном Бердянске Запорожской области была взорвана машина и «ликвидирована» местная жительница, которая помогала российской администрации проводить выборы.

В ответ на вопрос Би-би-си о том, кто совершил это нападение, председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что «кто-то это сделал, кто-то, кто оказал сопротивление. Некоторые герои делают это на временно оккупированных территориях».

«Наше сопротивление показывает, что это ненормально, когда наши граждане сотрудничают с россиянами. Кто-то не понял этого, поэтому этот кто-то был убит».

Военная разведка Украины сообщила, что при взрыве автомобиля на прошлой неделе была убита ("ликвидирована") женщина, помогавшая пророссийским властям с организацией выборов Фото: Ukrainian intelligence

Когда его попросили пояснить, связаны ли те, кто совершил это нападение, с украинскими властями, Федоров ответил: «Да, конечно. У нас налажено прекрасное сотрудничество между силами сопротивления на временно оккупированных территориях и нашими секретными службами».

Хотя назначенные Россией власти и СМИ на оккупированных территориях Украины активно пропагандируют выборы, они не слишком сосредотачиваются на том, чтобы оказать поддержку какому-то одному кандидату — в этом нет необходимости.

Вдохновителем аннексии этих территорий является Владимир Путин, и на национальном уровне голосование преподносится как одобрение его действий.