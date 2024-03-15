Анхела Барон - футболистка, которая предпочла США выступления за Колумбию

Анхела родилась в США (штат Техас) в семье американца и колумбийки, но свою профессиональную футбольную карьеру решила связать с родиной матери.

В данный момент девушка выступает не только за сборную Колумбии, но и за футбольный клуб "Атлетико Насьональ" из города Медельин - это один из традиционно сильнейших и самых титулованных клубов Колумбии.

Она не единственная англоговорящая девушка в сборной Колумбии, где есть ещё и 25-летняя Элекса Бар, которая родилась и выросла в Джорджии, но, как и Анхела, предпочла национальную сборную Колумбии.

К своим 20 годам Анхела успела не только провести 11 матчей за национальную сборную, но и завоевать серебряные медали Кубка Америки в 2022 году.

У девушки есть аккаунт в Instagram, за которым следит почти 200 тысяч человек. В своих социальных сетях она делится спортивными достижениями и кадрами из путешествий.

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