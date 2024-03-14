Мбаппе собирается судиться из-за кебаба

По данным СМИ, французский форвард недоволен тем фактом, что его имя используется в описании одного из кебабов. Юристы игрока обнаружили, что общепит использует имя Килиана в коммерческих целях, не получив на то разрешения.

В меню заведения значится кебаб с булочкой, которую описали "такая же круглая, как череп Мбаппе".

Владелец заведения получил официальное письмо от адвоката Мбаппе с требованием убрать имя футболиста из меню в течение восьми дней. В противном случае будет подана жалоба в суд за несанкционированное использование имени футболиста в коммерческих целях.

Мбаппе - не единственная футбольная звезда, чьё имя использовано в меню. Например, там также представлены блинчики, посвящённые экс-игроку сборной Франции Димитри Пайету (Dimitri Payet).

Интересно, что владелец кебабной - не бедный марсельский предприниматель. Это Мохамед Хенни, известный французский блогер, у которого более двух миллионов подписчиков в Instagram.

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года и за это время стал ключевым игроком команды. В текущем сезоне форвард провёл 33 матча в различных турнирах, забив 33 гола и отдав семь голевых передач.

Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.

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