СМИ: скончался уже третий топ-менеджер компании "Лукойл"

Причины смерти Робертуса не называются.

В СМИ сообщают, что это уже третья смерть топ-менеджера корпорации за последние два года.

В сентябре 2022 года погиб 67-летний глава совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. В российских СМИ писали, что он выпал из окна больницы, а в компании заявили, что Маганов "ушел из жизни после тяжелой болезни".

Следующим главой совета директоров, который скончался, был Владимир Некрасов. он умер октябре 2023 года в возрасте 66 лет от сердечной недостаточности, как заявила компания.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!