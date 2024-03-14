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СМИ: скончался уже третий топ-менеджер компании "Лукойл"

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Виталий Робертус.
Виталий Робертус. Фото: NEXTA/"X"

В четверг, 14 марта, умер вице-президент "Лукойл" Виталий Робертус. Ему было 53 лет, сообщает "Медуза".

Причины смерти Робертуса не называются.

В СМИ сообщают, что это уже третья смерть топ-менеджера корпорации за последние два года.

В сентябре 2022 года погиб 67-летний глава совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. В российских СМИ писали, что он выпал из окна больницы, а в компании заявили, что Маганов "ушел из жизни после тяжелой болезни".

Следующим главой совета директоров, который скончался, был Владимир Некрасов. он умер октябре 2023 года в возрасте 66 лет от сердечной недостаточности, как заявила компания.

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