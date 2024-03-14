Видео ⟩ В Риге из больницы сбежал мужчина с мачете, ранены двое человек

В четверг в Восточной больнице произошли напряженные события. Со второй попытки мужчина вырвался из рук медиков и охраны, выбежал из помещения и убежал в близлежащий лес.

Программе Degpunktā удалось заметить подозрительного незнакомца, ходившего босиком, раньше сотрудников правоохранительных органов. Мужчина беспорядочно пробирался сквозь кусты.

Подозреваемый двигался медленно, но несколько раз оглянулся в сторону журналиста и оператора Degpunktā, после чего ускорился и попытался скрыться. Команда Degpunktā старалась держаться на безопасном расстоянии, понимая, что он может быть вооружен. Добравшись до болотистой местности, мужчина исчез.

Некоторые местные жители, вышедшие на прогулку с собаками, также сообщили, что издалека заметили мужчину со странной внешностью и поведением.

В ходе дальнейших поисков с помощью кинолога и собак мужчина был в пойман.

Сотрудники полиции рассказали программе, что в начале событий у мужчины был острый предмет, который он использовал против двух рабочих на стройке рядом с больницей. Оба получили ранения, но последствия оказались несерьезными.

Гита Гжибовска, пресс-секретарь Государственной полиции, рассказала: "Сотрудники правоохранительных органов задержали в рижском микрорайоне Межциемс мужчину, который самовольно покинул больницу и с мачете в руках бродил по близлежащему лесу. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение".

Решение о дальнейшем разбирательстве будет принято после того, как состояние мужчины стабилизируется.

Видео: Сюжет программы Degpunktā