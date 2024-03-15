Иева из христианской среды о своей бисексуальности: "Я это не могла принять"

"Бисексуальность означает влечение к своему полу и другим гендерам. Это не значит, что мужчины и женщины или что-то в этом роде. Как бисексуальную женщину, меня привлекают не только мужчины, но и женщины и небинарные люди.

Иева была замужем за мужчиной, с которым была в отношениях более 10 лет. "Меня привлекали представители моего пола в течение довольно долгого времени до этих отношений. Я бы сказал, что во время полового созревания я почувствовала в себе, что меня также привлекают женщины".

"Я ходила в католическую школу, я выросла в очень христианской, религиозной среде, очень консервативной среде. Я сама при жизни имела гомофобные взгляды. [...]

Но репрезентации бисексуальных людей в Латвии до сих пор нет. И именно поэтому я открыто об этом говорю, потому что мне относительно ничего не угрожает", - сказала женщина.

Иева добавила, что в этом возрасте она не осознавала своих чувств и не понимала, как их определять. "Конечно, я был в возрасте полового созревания, когда заинтересовалась, искала в Интернете тест на сексуальность. Но для человека, который очень уверен в себе и считается в обществе "нормой", у него даже нет таких вопросов. И даже тогда, в том тесте, выяснилось, что я бисексуал, но я это отрицала и не могла принять, потому что вокруг меня не было ни общества, ни друзей".

Женщина отметила, что то, что бисексуальные люди имеют гендерные предпочтения 50:50, - это всего лишь миф.

"Я могу вам рассказать, сколько у меня было отношений с теми и другими, и уже опыт общения с каждым человеком индивидуален, даже в рамках одного пола, не говоря уже о разных", - сказала Иева.

В шоу она подтвердила, что они с мужем находятся в полностью моногамных отношениях: "Все мои отношения были моногамными".

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