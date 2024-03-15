Беларусь запретила ввоз различных товаров из Литвы. В МИД назвали это "санкциями против самих себя"

Запретив ввоз различных товаров из Литвы, власти Беларуси ввели санкции против собственного народа, говорит литовский министр иностранных дел.
"Они ввели санкции против самих себя. По-другому я это назвать не могу (...) Это санкции против собственного народа", - сказал BNS в пятницу Габриэлюс Ландсбергис.
"Они решили отказаться от тех продуктов, которые им, похоже, нужны больше всего. На самом деле эти объемы из Литвы не очень велики для продукции, произведенной в Литве, но цены на нее все равно будут расти, этой продукции будет еще меньше", - заявил он.
По мнению Ландсбергиса, это решение заставит ту часть литовского бизнеса, которая экспортировала свою продукцию в Беларусь, направить ее в другие страны.
"Для нашей экономики, пусть она и небольшая, это средство, содействующее диверсификации. Иными словами, даже те небольшие группы товаров, которые раньше поступали в Беларусь, мы направим в другие места", - сказал BNS министр иностранных дел.
По мнению председателя комитета Сейма по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса, это решение Беларуси повлияет и на российский рынок, поскольку именно через эту страну часто обходились санкции, введенные Евросоюзом в отношении России.
"Беларусь была местом, через которое Россия обходит санкции. Мы сами неоднократно поднимали вопрос о необходимости ужесточения санкций в отношении Беларуси, чтобы Россия не могла обходить эти санкции", - заявил парламентарий.
"Но чего добивается сама Беларусь, пытаясь изолироваться? Я думаю, чтоб разделить тот же Запад, чтобы он не принимал решений, которые могут быть для нее еще более болезненными", - предположил он.
Беларусь объявила в четверг, что приостанавливает импорт различных товаров из Литвы в ответ на то, что ее соседка закрыла еще два пограничных пункта пропуска.
В начале этого месяца Литва, ссылаясь на соображения безопасности, закрыла пограничные пункты "Лаворишкес" и "Райгардас", а летом прошлого года - пограничные пункты "Шумскас" и "Тверячюс". На данный момент на границе Литвы с Беларусью действуют только пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай".
В четверг Минск заявил, что новый запрет на импорт распространяется на широкий спектр товаров, включая продукты питания и алкоголь, одежду, бытовую технику, автозапчасти и строительное оборудование.
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