Беларусь запретила ввоз различных товаров из Литвы. В МИД назвали это "санкциями против самих себя"

"Они решили отказаться от тех продуктов, которые им, похоже, нужны больше всего. На самом деле эти объемы из Литвы не очень велики для продукции, произведенной в Литве, но цены на нее все равно будут расти, этой продукции будет еще меньше", - заявил он.