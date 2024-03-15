Видео ⟩ Мерзликин признан второй звездой матча в НХЛ

После игры латвийский хоккеист Элвис Мерзликин сказал:

"Мы боролись и всю игру вели со счетом 1:0. Потом забили второй гол, но таков хоккей", - не скрывал разочарования латвийский вратарь. "Конечно, это разочаровывает, потому что мы хотим победить, и я думаю, что на этот раз мы это заслужили".

Мерзликин также рассказал, что войти в игру после разочаровывающего предыдущего матча в Монреале, в котором он пропустил три гола за первые шесть минут и был заменен, было непросто.

"Мои товарищи по команде помогли мне, было много блок-шотов и несколько хороших сейвов, благодаря которым я почувствовал себя лучше", – объяснил вратарь клуба "Коламбус". "Я очень хотел этой победы, потому что считаю, что сегодня мы сыграли великолепно".

Напомним, с 55 очками в 66 матчах "Блю Джекетс" занимают последнее или 16-е место в Восточной конференции. "Сенаторы" с 58 очками в 64 матчах находятся на одну позицию выше "Блю Джекетс" в турнирной таблице.

Свою следующую игру команда "Коламбус" проведет в субботу, когда встретится с самой слабой командой Западной конференции и всей лиги "Сан-Хосе Шаркс", набравшей всего 39 очков в 65 матчах.