Видео ⟩ Мерзликин признан второй звездой матча в НХЛ

Латвийский вратарь Элвис Мерзликин отразил 34 броска в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда "Коламбус Блю Джекетс" проиграла в четверг, и стал второй звездой матча.
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В поединке двух слабейших команд Восточной конференции НХЛ "Блю Джекетс" уступили дома оттавским "Сенаторз" со счётом 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0 , 1:2), терпя третье поражение подряд.
Мерзликин реализовал 35 из 37 бросков соперника, отразив 94,6% бросков.
Латвийский вратарь был признан второй звездой матча, или вторым лучшим игроком.
Первой звездой игры стал вратарь "Сенаторов" Антон Форсберг, который также отразил 35 из 37 бросков (94,6%).
За "Блю Джекетс" забили канадцы Бун Дженнер и Александр Нюландер, а на счету американца Джонни Гудро две результативные передачи.
За "Сенаторз" отличились попаданиями немец Тим Штюцле и канадец Клод Жиру.
"Блю Джекетс" повели в счете на 15-й секунде после точного удара Бута Дженнера, но на 46-й минуте матча Александр Нюландер сделал счет 2:0 в пользу хозяев поля. Однако удержать преимущество хозяевам поля не удалось - на 48-й минуте игры Клод Жиру реализовал счет 1:2 от ворот, а на 53-й минуте Тим Штюцле сравнял счет.
В овертайме гол не был забит, хотя "сенаторы" две минуты играли в большинстве, но в послематчевых бросках Мерзликин справился с ударом Дрейка Батерсона, но латвийского вратаря обыграли Штюцле и Жиру, которые пробили точно в обычное время. Единственный точный "гол" для хозяев забил Александр Тексье.
После игры латвийский хоккеист Элвис Мерзликин сказал:
"Мы боролись и всю игру вели со счетом 1:0. Потом забили второй гол, но таков хоккей", - не скрывал разочарования латвийский вратарь. "Конечно, это разочаровывает, потому что мы хотим победить, и я думаю, что на этот раз мы это заслужили".
Мерзликин также рассказал, что войти в игру после разочаровывающего предыдущего матча в Монреале, в котором он пропустил три гола за первые шесть минут и был заменен, было непросто.
"Мои товарищи по команде помогли мне, было много блок-шотов и несколько хороших сейвов, благодаря которым я почувствовал себя лучше", – объяснил вратарь клуба "Коламбус". "Я очень хотел этой победы, потому что считаю, что сегодня мы сыграли великолепно".
Напомним, с 55 очками в 66 матчах "Блю Джекетс" занимают последнее или 16-е место в Восточной конференции. "Сенаторы" с 58 очками в 64 матчах находятся на одну позицию выше "Блю Джекетс" в турнирной таблице.
Свою следующую игру команда "Коламбус" проведет в субботу, когда встретится с самой слабой командой Западной конференции и всей лиги "Сан-Хосе Шаркс", набравшей всего 39 очков в 65 матчах.