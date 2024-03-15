В Украине и России сообщили о ночных воздушных атаках

Позднее Минобороны сообщило, что Белгородская область подверглась ударам ВСЗО RM-70 "Вампир", семь реактивных снарядов были уничтожены в воздухе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито семь снарядов РСЗО. По предварительным данным, пострадали два человека различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов. По словам Гладкова, зафиксирован также прилет на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены 2 окна.

В Белгороде и области из-за воздушной тревоги прервали голосование на выборах президента РФ

Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе была объявлена воздушная тревога. По сообщению агентства РИА "Новости", из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.

Власти Липецкой области сообщили о приведение в состояние готовности всех сил и средств в связи с обнаружением БПЛА на подлете к региону. В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников был отменен спустя восемь часов. В Калужской области сообщили о подавлении четырех БПЛА в Дзержинском районе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, утверждают власти. По данным Telegram-канала ASTRA, в Калужской области БПЛА все же повредили оборудование НПЗ "Первый завод". Baza утверждает, что дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован.

Со своей стороны пророссийские власти оккупированного Донецка сообщили, что в результате ночного обстрела города погибли трое детей. Снаряд попал в частный дом, сообщил "глава" городской администрации.