Экс-чемпион о бое Тайсона с YouTube-блогером: "Майк - не тот человек, с которым хочется связываться"

Напомним, один из лучших боксеров в истории встретится со звездой YouTube на ринге 20 июля в Арлингтоне (Техас, США). Бой будет транслироваться стриминговой платформой Netflix.

Матч пройдет на стадионе AT&T, домашнем стадионе команды "Даллас Ковбойз" Национальной футбольной лиги (НФЛ), вместимостью 80 000 зрителей.

"Это первый день. Веселье началось", - говорит на опубликованном видео бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон, выигравший за свою карьеру 50 из 58 боев.

27-летний Джейк Пол, которого ранее вызывал на дуэль латвийский боксер Майрис Бриедис, за карьеру выиграл девять из десяти боев.



Бывший чемпион мира Амир Хан поделился ожиданиями от боя между Майк Тайсоном и Джейком Полом.

"Я надеюсь, что Майк не причинит ему вреда, потому что, в конце концов, Джейк мне нравится, но Майк – не тот человек, с которым хочется связываться или выставлять напоказ, особенно если ты – намного меньше и легче.

Я не знаю, как все пойдет. Меня это удивляет и я в шоке. Несмотря на то, что ему за пятьдесят, он по-прежнему опасный парень, с которым не стоит связываться", - пишет XSPORT.ua со ссылкой на Boxing Social.

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