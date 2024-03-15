После удара украинских дронов в Калужской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

В ночь на пятницу, 15 марта, в Калужской области три украинских беспилотника попали в нефтеперерабатывающий завод, в результате чего были нанесены разрушения и начался пожар, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники. В свою очередь "Украинская правда" уточнила, что дроны атаковали предприятие "Первый завод".
В результате было повреждено оборудование предприятия.
По версии Telegram-канала Baza, целью атаки действительно был "Первый завод". Канал утверждает, что один из беспилотников задел трубу, после чего начался пожар.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью в Дзержинском районе силы ПВО подавили четыре беспилотника, тогда как Astra сообщила, что сбит был всего один беспилотник, а остальные достигли цели.
/1. This night Russian oil refinery not far away Kaluga was attacked by drones.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 15, 2024
Pervyy Zavod is the largest operating petrochemical enterprise in the Kaluga region. The main technological units of Pervyy Zavod are the AVBT-101 hydrocarbon processing complex, the processing… pic.twitter.com/RSa80S2rkQ
О сбитых беспилотниках в регионе также отчиталось Минобороны РФ.
Украинские СМИ получили подтверждение, что атаку организовало Главное разведывательное управление Украины.
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