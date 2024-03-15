После удара украинских дронов в Калужской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

В ночь на пятницу, 15 марта, в Калужской области три украинских беспилотника попали в нефтеперерабатывающий завод, в результате чего были нанесены разрушения и начался пожар, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники. В свою очередь "Украинская правда" уточнила, что дроны атаковали предприятие "Первый завод".