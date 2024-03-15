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После удара украинских дронов в Калужской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

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Перекрытая дорога в России
Перекрытая дорога в России Фото: AFP/SCANPIX

В ночь на пятницу, 15 марта, в Калужской области три украинских беспилотника попали в нефтеперерабатывающий завод, в результате чего были нанесены разрушения и начался пожар, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники. В свою очередь "Украинская правда" уточнила, что дроны атаковали предприятие "Первый завод".

В результате было повреждено оборудование предприятия.

По версии Telegram-канала Baza, целью атаки действительно был "Первый завод". Канал утверждает, что один из беспилотников задел трубу, после чего начался пожар.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью в Дзержинском районе силы ПВО подавили четыре беспилотника, тогда как Astra сообщила, что сбит был всего один беспилотник, а остальные достигли цели.

О сбитых беспилотниках в регионе также отчиталось Минобороны РФ.

Украинские СМИ получили подтверждение, что атаку организовало Главное разведывательное управление Украины.

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