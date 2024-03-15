Ракетный удар по Одессе: не менее 14 погибших, еще около 50 человек пострадали

В пятницу, 15 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Как пишет "Медуза" со ссылкой на главу военной администрации Одесской области Олега Кипера, в результате удара погибли по меньшей мере 14 человек, еще 46 пострадали.