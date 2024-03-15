Ракетный удар по Одессе: не менее 14 погибших, еще около 50 человек пострадали

В пятницу, 15 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Как пишет "Медуза" со ссылкой на главу военной администрации Одесской области Олега Кипера, в результате удара погибли по меньшей мере 14 человек, еще 46 пострадали.
Атака произошла около 11 часов, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Среди погибших - сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и фельдшер. Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура - жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.
По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Одессу обстреляли дважды - второй раз, когда спасатели устраняли последствия первого обстрела. Именно в результате второго удара погиб сотрудник ГСЧС.
Среди пострадавших - семь сотрудников ГСЧС, а также медики.
16 марта в Одессе и Одесской области объявлен траур.
❗У ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Одесі— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) March 15, 2024
Подробиці — https://t.co/zd62o7tgNi pic.twitter.com/4Wk0Z1Py87
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