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Ракетный удар РФ по Одессе: не менее 16 погибших, более 70 человек пострадали

rus.tvnet.lv
Обновлено 15 марта 2024, 17:46
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Последствия ракетного удара
Последствия ракетного удара Фото: AP/Scanpix

В пятницу, 15 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Как пишет "Медуза" со ссылкой на главу военной администрации Одесской области Олега Кипера, в результате удара погибли по меньшей мере 16 человек, еще 73 пострадали.

Атака произошла около 11 часов, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Силы обороны юга Украины заявили, что удар был нанесен, предположительно, ракетами "Искандер-М".

Среди погибших - сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и фельдшер. По данным украинских военных, разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены не менее 10 частных домов, газопровод, станция техобслуживания, автомобили скорой помощи и пожарных.

Также среди погибших - командир батальона "Цунами" Александр Гостищев, написали в соцсетях два местных политика.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Одессу обстреляли дважды - второй раз, когда спасатели устраняли последствия первого обстрела. Именно в результате второго удара погиб сотрудник ГСЧС.

 Среди пострадавших - семь сотрудников ГСЧС, а также медики.

16 марта в Одессе и Одесской области объявлен траур.

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