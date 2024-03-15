Ракетный удар РФ по Одессе: не менее 19 погибших, более 70 человек пострадали

Атака произошла около 11 часов, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Силы обороны юга Украины заявили, что удар был нанесен, предположительно, ракетами "Искандер-М".

Среди погибших - сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и фельдшер. По данным украинских военных, разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены не менее 10 частных домов, газопровод, станция техобслуживания, автомобили скорой помощи и пожарных.

Также среди погибших - командир батальона "Цунами" Александр Гостищев, написали в соцсетях два местных политика.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Одессу обстреляли дважды - второй раз, когда спасатели устраняли последствия первого обстрела. Именно в результате второго удара погиб сотрудник ГСЧС.

Среди пострадавших - семь сотрудников ГСЧС, а также медики.

16 марта в Одессе и Одесской области объявлен траур.

❗У ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Одесі



Подробиці — https://t.co/zd62o7tgNi pic.twitter.com/4Wk0Z1Py87 — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) March 15, 2024

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