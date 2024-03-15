Стали известны пары 1/4 финала ЛЧ

В пятницу, 15 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальных и полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Состав пар 1/4 финала:
- "Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия)
- "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
- "Атлетико" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия)
- "ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания)
Полуфинальная сетка Лиги чемпионов:
- "Арсенал" / "Бавария" - "Реал" / "Манчестер Сити"
- "Атлетико" / "Боруссия" Д - "ПСЖ" / "Барселона"
Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные игры 1/4 финала состоятся 16 и 17 апреля.
Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля и 1 мая, а ответные игры 1/2 финала - 7 и 8 мая. Финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити".
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