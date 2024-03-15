Стали известны пары 1/4 финала ЛЧ

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные игры 1/4 финала состоятся 16 и 17 апреля.

Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля и 1 мая, а ответные игры 1/2 финала - 7 и 8 мая. Финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".