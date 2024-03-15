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Стали известны пары 1/4 финала ЛЧ

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Джон Оби Микел
Джон Оби Микел Фото: AFP / Scanpix

В пятницу, 15 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальных и полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Состав пар 1/4 финала:

  • "Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия)
  • "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Атлетико" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия)
  • "ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания)

Полуфинальная сетка Лиги чемпионов:

  • "Арсенал" / "Бавария" - "Реал" / "Манчестер Сити"
  • "Атлетико" / "Боруссия" Д - "ПСЖ" / "Барселона"

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные игры 1/4 финала состоятся 16 и 17 апреля.

Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля и 1 мая, а ответные игры 1/2 финала - 7 и 8 мая. Финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити".

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