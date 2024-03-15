В субботу временами ожидается дождь

В субботу, 16 марта, в Латвии будет преобладать облачная погода, в большинстве регионов страны временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Ночью дождь пройдет в Курземе, а днем и в других регионах страны. На западном побережье Курземе также возможен туман.
В субботу будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, ночью на побережье - до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем - до +7...+12 градусов.
В Риге в субботу утром и в течение дня временами ожидается дождь. Ночью температура опустится до +5 градусов, а днем потеплеет до +10 градусов.
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