В субботу временами ожидается дождь

Ночью дождь пройдет в Курземе, а днем и в других регионах страны. На западном побережье Курземе также возможен туман.

В субботу будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, ночью на побережье - до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем - до +7...+12 градусов.

В Риге в субботу утром и в течение дня временами ожидается дождь. Ночью температура опустится до +5 градусов, а днем потеплеет до +10 градусов.

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