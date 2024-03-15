В уходящую пятницу, 15 марта, у посольства РФ в Риге был размещен автобус с посланием желающим проголосовать за Владимира Путина, а также задержаны двое агрессивных "избирателей". Также были задержаны "художники", оставившие в спальных районах Риги символы "Z". Из грустных новостей - умер звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Александр Ширвиндт. Об этих и других главных событиях уходящего дня - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 15 марта ⟩ Умер Александр Ширвиндт, агрессивные "избиратели" у посольства РФ и новые номера от CSDD
Новости Латвии:
C 20 марта с 21:00 Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит номера новых серий на платформе e-CSDD.
В пятницу, 15 марта, незадолго до 9 часов утра несколько человек собрались у посольства России, чтобы "проголосовать", несмотря на то, что сегодня и завтра это не предусмотрено, сообщила в Facebook Государственная полиция.
Полиция задержала двух мужчин, которые в течение длительного времени рисовали в разных микрорайонах Риги символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Госполиции.
Во время так называемых "выборов" президента России с 15 до 17 марта у посольства РФ в Риге проводится акция - там размещен автобус с надписью, призывающей голосующих задуматься о сделанном политическом выборе.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), проверяя жалобу на магазин Maxima Latvija на улице Гростонас, 1 в Риге, обнаружила огурцы польского происхождения, страной происхождения которых была указана Латвия, сообщили в PVD. Как рассказала порталу TVNET менеджер по связям с общественностью Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, страна происхождения огурцов была указана неточно из-за ошибки.
За рубежом:
Актер, народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице в возрасте 89 лет, пишет "Медуза".
"У нас был такой государственный деятель, военачальник немецкого происхождения - маршал, по-моему, или фельдмаршал Миних, который говорил, что Россия - это такая страна, которая напрямую управляется Богом, потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует", - это высказывание президента России Владимира Путина обыгрывали на прошлой неделе все российские пропагандистские передачи.
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Как пишет "Медуза" со ссылкой на главу военной администрации Одесской области Олега Кипера, в результате удара погибли по меньшей мере 19 человек, еще 73 пострадали.
Российские СМИ сообщают об инцидентах на пунктах голосования на "выборах президента" в различных регионах РФ - жители повреждают бюллетени, заливая в урны красящей жидкостью, а также бросают в участки для голосования зажигательные смеси.
Интересное чтиво:
Портал RUS TVNET созвонился с гитаристом группы "Би-2" Андреем Звонковым на следующий день после его концерта во Дворце культуры ВЭФ 12 марта. В беседе музыкант поделился своими впечатлениями, рассказал об отъезде из РФ, заключении в Таиланде и новом доме в Черногории.
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