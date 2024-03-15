Главное за 15 марта ⟩ Умер Александр Ширвиндт, агрессивные "избиратели" у посольства РФ и новые номера от CSDD

"У нас был такой государственный деятель, военачальник немецкого происхождения - маршал, по-моему, или фельдмаршал Миних, который говорил, что Россия - это такая страна, которая напрямую управляется Богом, потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует", - это высказывание президента России Владимира Путина обыгрывали на прошлой неделе все российские пропагандистские передачи.

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Как пишет "Медуза" со ссылкой на главу военной администрации Одесской области Олега Кипера, в результате удара погибли по меньшей мере 19 человек, еще 73 пострадали.

Российские СМИ сообщают об инцидентах на пунктах голосования на "выборах президента" в различных регионах РФ - жители повреждают бюллетени, заливая в урны красящей жидкостью, а также бросают в участки для голосования зажигательные смеси.

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Портал RUS TVNET созвонился с гитаристом группы "Би-2" Андреем Звонковым на следующий день после его концерта во Дворце культуры ВЭФ 12 марта. В беседе музыкант поделился своими впечатлениями, рассказал об отъезде из РФ, заключении в Таиланде и новом доме в Черногории.

Многообещающий предприниматель, заботливый, харизматичный и любящий мужчина. Так со стороны выглядел бывший друг Марты (имя изменено). Однако это был лишь фасад - за закрытыми дверями открывалась куда более неприглядная правда, состоявшая из эмоциональных и финансовых манипуляций и физической агрессии.

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