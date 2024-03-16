Уходящий день принес нам множество важных событий - VDD начала уголовный процесс против депутата Европарламента Татьяны Жданок, прошли мероприятия памяти латышских легионеров, и опубликованы фрагменты переписки между преподавателем и студенткой Музыкальной академии. Об этих и других новостях субботы, 16 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 16 марта ⟩ Шествие памяти латышских легионеров, уголовное дело против Жданок и угрозы президенту Латвии
Новости Латвии:
Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс против депутата Европарламента Татьяны Жданок (Русский союз Латвии) о предполагаемом сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Сегодня в Риге и в Лестене прошли мероприятия памяти латышских легионеров, погибших во Второй мировой войне.
Госполиция на памятном мероприятии легионеров в Риге задержала прокремлевскую активистку Елену Крейле, которая была помещена в полицейскую машину в специально предназначенном для задержанных отсеке и увезена.
Передача Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks в пятницу, 15 марта, обнародовала фрагменты переписки между преподавателем Латвийской музыкальной академии (JVLMA) Язепом Витолсом и некой студенткой.
Латвийское общество ветеринарных врачей призывает владельцев кошек не откладывать чипирование кошек на последний момент.
Министерство экономики начало дискуссии о реформе системы оплаты больничных. Речь идет о том, чтобы сократить пособия по болезни для работников.
За рубежом:
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram прокомментировал заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича и высказал утверждение, что "не существует такой страны, как Латвия", передает украинское информационное агентство УНИАН.
Купянск - город в Харьковской области, переживший оккупацию РФ и освобождение. Сейчас его захват - снова одна из целей армии РФ. Как живут люди в городе в условиях угрозы повторной оккупации?
Латвийская авиакомпания airBaltic, которая является перевозчиком с наибольшей долей рынка и в Таллинне, находится в тяжелом финансовом положении - за несколько месяцев необходимо найти 200 миллионов евро для выкупа облигаций.
Согласно американскому журналу Politico, глава МИД Финляндии призвала "ничего не исключать в долгосрочной перспективе, поскольку неизвестно, насколько серьезной ситуация станет".
Интересное чтиво:
Первая латвийская пилот в гражданской авиации Австралии Валда Ошс родилась в Лиепае в 1935 году и в 1968 году покончила с собой в Мельбурне. Писательница Ласма Гайтниеце родилась в Лиепае в 1981 году. Обеих женщин связывает не только родство, но и несколько мистических совпадений и сходств.
"Я в Риге первый раз с лекциями, но не первый в жизни", - сказала популярный музыковед и педагог Анна Виленская, вспоминая свои поездки в Латвию. Она также оценила песню Донса, с которой он представит нашу страну на конкурсе "Евровидение".
"Что бы я ни написала на этом бланке, мой голос уйдет за Путина", - с отчаянием признала директор группы "Нервы" Дарья Мишина во время интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?", обсуждая президентские "выборы" в РФ.
Их музыка уже треть века рассказывает о тех снах, которые видит каждый, но не всегда может запомнить. Мастера стиля, который принято маркировать термином Dark Jazz, немецкое трио Bohren Und Der Club Of Gore, впервые приедут в Таллинн, чтобы дать единственный концерт 23 марта 2024 года в рамках своего Patchouli Blue Tour. А на следующий день, 24 марта, - в Ригу. Rus.Postimees поговорил с теми, чья музыка удивительно созвучна с темными углами улиц эстонских городов и туманами наших болот.
Туристов предупредили, что им грозит до 10 лет тюрьмы за невинную, на первый взгляд, вещь во время отдыха в Таиланде. Об этом пишет Limon.ee со ссылкой на The Sun.
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