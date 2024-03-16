Главное за 16 марта ⟩ Шествие памяти латышских легионеров, уголовное дело против Жданок и угрозы президенту Латвии

Купянск - город в Харьковской области, переживший оккупацию РФ и освобождение. Сейчас его захват - снова одна из целей армии РФ. Как живут люди в городе в условиях угрозы повторной оккупации?

Латвийская авиакомпания airBaltic, которая является перевозчиком с наибольшей долей рынка и в Таллинне, находится в тяжелом финансовом положении - за несколько месяцев необходимо найти 200 миллионов евро для выкупа облигаций.

Согласно американскому журналу Politico, глава МИД Финляндии призвала "ничего не исключать в долгосрочной перспективе, поскольку неизвестно, насколько серьезной ситуация станет".

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Первая латвийская пилот в гражданской авиации Австралии Валда Ошс родилась в Лиепае в 1935 году и в 1968 году покончила с собой в Мельбурне. Писательница Ласма Гайтниеце родилась в Лиепае в 1981 году. Обеих женщин связывает не только родство, но и несколько мистических совпадений и сходств.

"Я в Риге первый раз с лекциями, но не первый в жизни", - сказала популярный музыковед и педагог Анна Виленская, вспоминая свои поездки в Латвию. Она также оценила песню Донса, с которой он представит нашу страну на конкурсе "Евровидение".

"Что бы я ни написала на этом бланке, мой голос уйдет за Путина", - с отчаянием признала директор группы "Нервы" Дарья Мишина во время интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?", обсуждая президентские "выборы" в РФ.

Их музыка уже треть века рассказывает о тех снах, которые видит каждый, но не всегда может запомнить. Мастера стиля, который принято маркировать термином Dark Jazz, немецкое трио Bohren Und Der Club Of Gore, впервые приедут в Таллинн, чтобы дать единственный концерт 23 марта 2024 года в рамках своего Patchouli Blue Tour. А на следующий день, 24 марта, - в Ригу. Rus.Postimees поговорил с теми, чья музыка удивительно созвучна с темными углами улиц эстонских городов и туманами наших болот.

Туристов предупредили, что им грозит до 10 лет тюрьмы за невинную, на первый взгляд, вещь во время отдыха в Таиланде. Об этом пишет Limon.ee со ссылкой на The Sun.

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