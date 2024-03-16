Министр обороны Литвы уйдет в отставку

Факт получения премьер-министром Ингридой Шимоните заявления Анушаускаса об отставке подтвердила пресс-служба правительства.

"Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила уведомление об отставке министра обороны Арвидаса Анушаускаса", - говорится в сообщении.

"Комментарии о решениях премьер-министра будут даны в понедельник, 18 марта", - отметили в пресс-службе.

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