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Министр обороны Литвы уйдет в отставку

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас Фото: AP/Scanpix

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о том, что уйдет с этого поста.

Факт получения премьер-министром Ингридой Шимоните заявления Анушаускаса об отставке подтвердила пресс-служба правительства.

"Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила уведомление об отставке министра обороны Арвидаса Анушаускаса", - говорится в сообщении.

"Комментарии о решениях премьер-министра будут даны в понедельник, 18 марта", - отметили в пресс-службе.

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