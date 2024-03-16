В штате Нью-Джерси вооруженный мужчина забаррикадировался в жилом доме

Как сообщили полицейские, ранее в субботу он, как подозревается, застрелил трех человек в местечке Фоллс-Тауншип в соседней Пенсильвании, а затем угнал машину, на которой переехал в Нью-Джерси и спрятался в жилом доме в городе Трентон.

Поначалу в доме также находились его жильцы, но их благополучно эвакуировали

Как предполагается, подозреваемый в тройном убийстве — 26-летний мужчина, который был знаком с убитыми.

На появившихся в соцсетях видеокадрах видно, как жильцы дома вылезают из окна первого этажа.

Предполагается, что подозреваемый вооружен винтовкой типа AR-15, сообщили официальные лица на пресс-конференции в Фоллс-Тауншип.

Телеканал Fox29 сообщил, что подозреваемый, 26-летний Андре Гордон, бездомный, имеет какое-то отношение к дому, в котором он забаррикадировался. Чуть позже эта информация была официально подтверждена властями.

Три жертвы, как сообщает Fox29, — его 52-летняя мачеха Карен Гордон, его 13-летняя сестра Кера Гордон и 25-летняя Тэйлор Дэниел, мать его двух детей.