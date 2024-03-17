Акция протеста продлится до 17:00.

"Разрешив проводить "выборы" президента России в Латвии, государство легитимизирует нелегитимный исход этих выборов. Исход, в котором на "выборах" побеждает Владимир Путин, чья армия уже не менее десяти лет день за днем совершает военные преступления против жителей Украины", - отмечают организаторы мероприятия.

Они подчеркивают, что Латвия не может допустить подобных провокаций - граждане страны-агрессора в этих условиях должны голосовать за президента России Владимира Путина только по ту сторону границы. Россия должна прекратить войну в Украине и отойти к границам 1991 года, уверены организаторы мероприятия.

"Латвия должна взять себя в руки - если мы смогли показать России свое место в боях за свободу, то сможем и сейчас. Место Путина и остальных его марионеток не в Кремле, а на виселице", - подчеркивают организаторы акции.

К месту проведения мероприятия каждого приглашают приехать с латвийскими и украинскими флагами, плакатами и символикой.

Как сообщил руководитель отдела внешних коммуникаций Рижской думы Угис Видаускис, самоуправление 17 марта с 10:00 до 17:00 согласовало проведение двух пикетов и одного собрания напротив здания посольства России, главная цель которых - осудить войну в Украине и "выборы" президента России в Латвии.

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