Фото и видео ⟩ Очереди, протесты, проверка документов: в Риге проходят "выборы" Путина

Сегодня, с 8:00 до 20:00 в Риге проходят выборы президента России. Напротив посольства, на улице независимости Украины, 2, проходит акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стоят в очереди.
Акция протеста проходит с 10:00 до 17:00.
Фото: "выборы" президента России в Риге
"Разрешив проводить "выборы" президента России в Латвии, государство легитимизирует нелегитимный исход этих выборов. Исход, в котором побеждает на выборах Владимир Путин, армия которого уже не менее десяти лет день за днем совершает военные преступления против жителей Украины", - отмечают организаторы мероприятия.
Видео: "выборы" президента России в Риге
Утром в Риге в "выборах" президента России участвуют в основном пожилые люди, сообщает агентство LETA.
После 10:30 утра к российскому посольству начали приходить люди помоложе.
Видео: "выборы" президента России в Риге
Несмотря на жесткий контроль условий пребывания российских граждан в Латвии со стороны Государственной полиции и Государственной пограничной охраны, длинной очереди из желающих принять участие в "выборах", по наблюдениям агентству LETA, пока не образовалось.
Видео: "выборы" президента России в Риге
Перед посольством государства-агрессора проходит пикет, участники которого пришли с украинскими флагами. Один из участников пикета пришел с ведром, в котором была красная жидкость, которую вылили в том месте, где пограничники проверяют документы, на пересечении ул. Алунана и бульвара Калпака.
Видео: "выборы" президента России в Риге
К 12:00 часам к посольству подошли участники акции "Полдень против Путина". Оппозиционные российские политики предложили всем противникам режима Путина показать свое несогласие, придя на участки 17 марта в 12:00. В Риге очередь из желающих проголосовать заметно выросла.
Видео: "выборы" президента России в Риге
Так называемые выборы, которые на самом деле являются спектаклем, призванным подтвердить легитимность нынешнего диктатора Путина, проходят с 15 по 17 марта.
Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых выборах и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все известные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо сидят в тюрьме. В колонии недавно умер самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный.
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