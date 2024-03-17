Уходящий день принес нам множество важных событий - в России прошли "выборы" президента, в Риге и других городах мира прошли акции "Полдень против Путина, а на границе Беларуси и ЕС снова большие очереди. Об этих и других новостях воскресенья, 17 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 17 марта ⟩ Как в Риге прошли "выборы" президента России, очереди на границе ЕС и Беларуси и общение пациента с врачом
Новости Латвии:
Сегодня, с 8:00 до 20:00 в Риге прошли выборы президента России. Напротив посольства, на улице независимости Украины, 2, проходила акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стояли в очереди.
Протестная акция "Полдень против Путина" в рамках "выборов" президента России прошла и в Риге. Среди пришедших в это время к посольству России были замечены журналистка Божена Рынска и актриса Чулпан Хаматова.
TVNET GRUPA поговорила у посольства с российской актрисой Чулпан Хаматовой и редактором "Новая газета. Европа" Кириллом Мартыновым.
С начала "выборов" с 8:00 до 12:00 Госпогранслужба совместно с Госполицией проверили уже 351 гражданина России. Из них у 14 лиц истек срок действия вида на жительство (ВНЖ), сообщили представители Госполиции.
В случае незнания госязыка при общении с медиками пациент должен быть обязан сам обеспечить перевод, предусматривают внесенные парламентским секретарем Минздрава Артемом Уршульским предложения по поправкам к закону о правах пациентов.
За рубежом:
В последние месяцы в СМИ все чаще звучат размышления всевозможных экспертов, что в ближайшие годы конфликт между НАТО и Россией вполне реален. И если часть населения Эстонии считает, что членство в североатлантическом альянсе является гарантом безопасности, некоторые уже пакуют чемоданы и избавляются от имеющегося имущества, включая недвижимость. Но носит ли данное явление массовый характер?
Его антипутинские карикатуры взорвали интернет еще десять лет назад. Тогда он рисовал крымнашистов и путинистов от имени семилетнего мальчика Алеши Ступина из подмосковного города Реутов. Сегодня мальчик вырос, и автор не скрывает своего лица. Rus.Postimees поговорил с художником из Калифорнии Игорем Поночевным.
Как теперь можно пересечь наземную границу между РБ и ЕС, с чем приходится сталкиваться людям, желающим выехать из Беларуси на своей машине или на автобусе? Репортаж DW из Бреста.
Во время так называемых "выборов" президента России в воскресенье, 17 марта, на избирательном участке в Перми произошел взрыв. Telegram-канал Русской службы BBC сообщил, что местная жительница принесла на избирательный участок большую петарду и зажгла ее в туалете.
Во вторник, 12 марта, депутаты Европарламента приняли согласованный с Советом Европейского Союза (ЕС) план, который поможет снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов в строительном секторе, сообщил пресс-секретарь ЕП в Латвии Янис Крастиньш.
Интересное чтиво:
Король Великобритании Карл III, который продолжает лечение от рака, объявил о вакансии нового шеф-повара, сообщает портал "Фокус".
Конкурс Kuram smukākas olas! приближается. Поэтому самое время познакомиться с различными способами окрашивания яиц и выбрать, какой из них вы будете использовать в эту Пасху. Если вы не хотите часами держать яйца в каком-нибудь отваре и возиться с горячими кастрюлями, можно покрасить уже сваренные яйца с помощью пищевых красителей и еще кое-чего.
Вечером в субботу, 16 марта, в 20:22 представитель Исландского метеорологического бюро выступил со следующим заявлением: "Повышенная сейсмическая активность между Хагафелем и Стора-скугафелем, сейсмическая активность вместе с изменениями земли могут свидетельствовать о том, что начинается поток магмы и сейчас увеличивается вероятность извержения вулкана". Через минуту началось извержение вулкана.
Смартфоны Android, как и iPhone, очень интуитивны и полны сюрпризов. Кроме того, они уже много лет оснащены полезными функциями, о которых пользователи iPhone могут только мечтать. Поэтому мы копнули еще глубже и нашли еще 16 скрытых функций Android, которые наверняка улучшат вашу повседневную жизнь.
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