Главное за 17 марта ⟩ Как в Риге прошли "выборы" президента России, очереди на границе ЕС и Беларуси и общение пациента с врачом

Его антипутинские карикатуры взорвали интернет еще десять лет назад. Тогда он рисовал крымнашистов и путинистов от имени семилетнего мальчика Алеши Ступина из подмосковного города Реутов. Сегодня мальчик вырос, и автор не скрывает своего лица. Rus.Postimees поговорил с художником из Калифорнии Игорем Поночевным.

Как теперь можно пересечь наземную границу между РБ и ЕС, с чем приходится сталкиваться людям, желающим выехать из Беларуси на своей машине или на автобусе? Репортаж DW из Бреста.

Во время так называемых "выборов" президента России в воскресенье, 17 марта, на избирательном участке в Перми произошел взрыв. Telegram-канал Русской службы BBC сообщил, что местная жительница принесла на избирательный участок большую петарду и зажгла ее в туалете.

Во вторник, 12 марта, депутаты Европарламента приняли согласованный с Советом Европейского Союза (ЕС) план, который поможет снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов в строительном секторе, сообщил пресс-секретарь ЕП в Латвии Янис Крастиньш.

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Король Великобритании Карл III, который продолжает лечение от рака, объявил о вакансии нового шеф-повара, сообщает портал "Фокус".