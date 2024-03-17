СМИ: до конца месяца защитники Украины смогут сбивать только одну из пяти российских ракет

The Telegraph отмечает, что если теперь украинцам удается сбивать четыре из пяти ракет, то к концу месяца это соотношение сократится к одной из пяти.

Также в публикации говорится, что кремлевские чиновники знают, что Украине не хватает боеприпасов, и поэтому готовы к новому наступлению.

При этом должностные лица, связанные с Минобороны России, отмечают, что украинцы так же отражают сильные нападения и "выглядят относительно хорошо вооруженными". Кроме того, россияне осознали эффективность украинских дронов.

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