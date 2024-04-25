В VID поделились, с какой суммы надо начинать взыскание долгов

Санта Гаранча рассказала, что собираемость налога на добавленную стоимость (PVN) отстает от плана. При этом она отметила, что налог на рабочую силу собран практически по плану - отставание составляет всего 1%.

"Ситуацию по PVN мы ожидали. Это связано с тем, что изменилась ситуация в экономике. В последние два года мы жили в ситуации высокой инфляции - была очень дорогая энергетика и т.д. Это чувствовал каждый житель Латвии, и это отражалось на PVN. Сейчас инфляция сильно упала. Это хорошо для нас как для потребителей, но в сборе налога на добавленную стоимость отражается со знаком минус", - пояснила она.