В VID поделились, с какой суммы надо начинать взыскание долгов

В программе "Домская площадь" директор управления по содействию уплате налогов VID Санта Гаранча рассказала о ситуации с налогами в Латвии, а также что делать с должниками по налогам.
Санта Гаранча рассказала, что собираемость налога на добавленную стоимость (PVN) отстает от плана. При этом она отметила, что налог на рабочую силу собран практически по плану - отставание составляет всего 1%.
"Ситуацию по PVN мы ожидали. Это связано с тем, что изменилась ситуация в экономике. В последние два года мы жили в ситуации высокой инфляции - была очень дорогая энергетика и т.д. Это чувствовал каждый житель Латвии, и это отражалось на PVN. Сейчас инфляция сильно упала. Это хорошо для нас как для потребителей, но в сборе налога на добавленную стоимость отражается со знаком минус", - пояснила она.
Гаранча подчеркнула, что на собираемость налога на рабочую силу может влиять теневая экономика. При этом борьба с теневой экономикой уже дает результаты.
"Например, в наших планах сказано, что служба Госдоходов сможет видеть, какие суммы наличных денег люди кладут в банкоматы. Это часть нашего перспективного плана, но люди думают, что мы уже видим эти сделки. И многие думают, как поменять свою жизнь и свои привычки, чтобы не попасться. То есть, это работает превентивно", - отметила Гаранча.
По словам представителя VID, сумма налоговой задолженности за 2023 год составила 800 млн евро, но десять лет назад сумма долга составляла 1,5 млрд евро.
"По сравнению с другими странами Европейскиого Союза, по соотношению долга и дохода мы в очень хорошей ситуации", - сказала Гаранча.
В VID считают, что нужно изменить порог с которого служба начинает процесс взыскания налогов.
"Закон говорит, что мы должны взыскивать долг, который превышает 15 евро. Эта сумма была установлена много лет назад и тогда казалась более-менее значительной.
Сегодня мы понимаем, что, чтобы взыскать 15 евро, нам нужно потратить гораздо больше. По нашим расчетам, минимальная сумма должна составлять 40 евро.
Мы уже несколько раз обращались в Министерство финансов с просьбой повысить этот порог, и нас услышали. Теперь готовятся изменения в законе", - рассказала Гаранча.
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