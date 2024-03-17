Неутешительный прогноз синоптиков на начало новой недели

В первой половине рабочей недели ожидается облачная погода, местами выглянет солнце.

Ночью и днем ожидается снег и мокрый снег, днем преимущественно на востоке возможны ледяной дождь и туман. Утром местами образуется небольшой снежный покров, дороги могут стать скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, ночью на побережье порывами 15-18 метров в секунду. В регион продолжат поступать более холодные воздушные массы, температура воздуха понизится до 0...-3 градусов ночью, днем потеплеет до 0...+5 градусов.

Во вторник и среду с ростом атмосферного давления ветер ослабнет, а количество осадков уменьшится. Во вторник температура воздуха составит около 0 градусов ночью и +4...+7 градусов днем, на Курземском побережье будет +1...+4 градуса.

В среду ночью минимальная температура воздуха ожидается около -2...+3 градусов, днем потеплеет до +5 градусов и выше, на побережье - до +2...+5 градусов.

Во второй половине недели в Латвию придут более теплые воздушные массы. Станет теплее, но погода будет ветреной и с большим количеством осадков. Ночью на большей части территории страны морозы отступят, дни станут теплее, а в выходные столбик термометра снова поднимется до +10 градусов.

Галерея: Начало весны в Европе

Darba nedēļa iesāksies ar vēsāku laiku, gaidāms arī sniegs



ℹ️Plašāk: https://t.co/oXMaQ2Gbqb pic.twitter.com/dr8DvNGeja — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 17, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!