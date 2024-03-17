Фото, Видео ⟩ На "выборах" президента РФ в Риге проголосовали 1,59% избирателей

Явка избирателей на российских президентских "выборах", проходивших сегодня, 17 марта, в Риге, до 17 часов была очень низкой и составила, по оценкам Государственной полиции, всего 1,59% от всех имеющих право голоса граждан России в Латвии.
До 17.17 Государственная полиция в административном порядке задержала четырех человек. Из задержанных двое были задержаны за нарушение общественного порядка, один - за использование в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, и еще один человек - за агрессивное поведение, направленное против другого человека, с угрозой причинить ему вред.
Галерея: "Выборы" президента России в Риге
Видео: "Выборы" президента России в Риге
Учитывая, что за день был зафиксирован только один случай использования такой символики, полиция считает, что предупреждения были учтены.
До 17.00 сотрудники Государственной пограничной службы совместно с Государственной полицией проверили 666 избирателей из числа граждан Российской Федерации, 20 из которых имели просроченный вид на жительство (ВНЖ). Еще против троих начат административный процесс в соответствии со статьей 68.2 Закона об иммиграции.
В случае выявления лиц с истекшим ВНЖ пограничники привлекают Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), которое примет дальнейшие меры. Если PMLP установит, что данные лица больше не имеют права проживать в Латвии в соответствии с переходными правилами закона об иммиграции, может быть издано предписание о добровольном выезде и установлены сроки, в которые данные лица должны покинуть Латвию.