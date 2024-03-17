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Предварительные результаты "выборов" президента РФ: Путин набирает 87% голосов

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/Scanpix

17 марта в 20:00 по латвийскому времени завершилось голосование на "выборах" президента России. Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) начала сообщать первые цифры.

ЦИК РФ заявил, что после подсчета 24,4% протоколов кремлевский диктатор Владимир Путин "набирает"  87,97% голосов на президентских "выборах"

Представитель КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Владислав Даванков, ("Новые люди") - 3,73%, Леонид Слуцкий из ЛДПР - 2,96%.

Ранее сообщалось, что по результатам экзит-пола государственного ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения):

  • Путин "набрал" 87% голосов;
  • Харитонов (КПРФ) - 4,6% голосов;
  • Даванков - (Новые люди) - 4,2% голосов;
  • Слуцкий (ЛДПР) – 3,0% голосов.

Ранее сообщалось, что сегодня с 8:00 до 20:00 в Риге прошли "выборы" президента России. Напротив посольства на улице Независимости Украины, 2, прошла акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стояли в очереди.

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