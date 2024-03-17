Предварительные результаты "выборов" президента РФ: Путин набирает 87% голосов

Ранее сообщалось, что сегодня с 8:00 до 20:00 в Риге прошли "выборы" президента России. Напротив посольства на улице Независимости Украины, 2, прошла акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стояли в очереди.