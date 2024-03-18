Ужасы в селе Ягодное, или Как журналисты шли по следу безжалостного российского командира

Тела умерших еще несколько дней лежали в подвале, так как оккупанты не давали их вынести. Рядом с трупами, потеряв уже страх, игрались дети.

Когда российских оккупантов прогнали из Ягодного, Алла с коллегам взялись за дело, которое хоть немного восстановило бы справедливость по отношению к жителям села, перенесшим столько страданий: найти офицера российской армии - главного мучителя, по приказу которого людей сажали в тюрьму и пытали.

"Вам нужно понимать, что это фактически было нашей ответственностью найти этого офицера. Вы же видите, что мы близки людям Ягодного и хотим им помочь. Мы не можем просто так вырвать эту страницу истории.

И им нужно дать надежду, что те, кто это преступление совершил, будут наказаны каждый день", - говорит Алла.

Это была работа, которая требовала времени, собранности и смелости. Используя возможности интернета, размещенные самими преступниками в соцсетях видео и фотографии, журналистам удалось узнать, какое подразделение бушевало в Ягодном. Однако об отдающем приказы информация была очень скупой. Отдельные детали, которые помнят люди: У нас было только поверхностное описание - скорее всего, офицер, так как он был ответственным.