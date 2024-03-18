Ужасы в селе Ягодное, или Как журналисты шли по следу безжалостного российского командира

Украинская армия заочно приговорила к 12 годам тюрьмы 15 солдат российской армии за совершенные военные преступления в селе Ягодное Черниговской области. Теперь к этим показаниям добавилась и исследование украинских журналистов о человеке, который отдал приказы почти полтора месяца держать почти 400 жителей поселка в школьном подвале и пытать, сообщают в передаче De facto на Латвийском телевидении Ина Страздиня и Айгар Ковалевскис.
Его зовут Семен Соловьев, его позывной - "Клен". Ему 36 лет, он женат, ему нравится путешествовать и... убивать. Скорее всего, он по-прежнему находится в Луганске и продолжает убивать украинцев", - говорит команда исследовательских журналистов украинского общественного издания Суспільне, которая раскрыла преступника.
Теплая встреча в холодном подвале. Это журналистка Алла Садовникова, которая вместе с двумя коллегами поехала в Ягодное встретить Ивана Полгуя и еще нескольких жителей села.
Ягодное для Аллы стало особым местом. Здесь проведены месяцы в расследовании одного из самых безжалостных военных преступлений. Школьный подвал Ягодного, в котором на протяжении 27 дней держали 366 жителей села, стал теперь своеобразным музеем ужасных воспоминаний.
"На одного человека было выделено всего полметра места. Некуда было ни ноги положить, ни повернуться. Кроме того, здесь вообще не было воздуха", - вспоминает Иван Полгуй.
Иван с Аллой еще раз обходит страшные коридоры и помещения, в которых без воздуха, воды, хлеба и места, где можно вытянуться лежа, днями мучились дети, взрослые Ягодного, целые семьи, старики, болели и умирали, многие так и не увидели вновь дневного света.
Все началось в первый день войны. Жители в находящемся рядом с границей России и Беларуси Ягодном целыми днями слышали, как грохот истребителей и взрыв бомб становится все ближе и ближе.
В начале марта пришли оккупанты. Пришли со своей техникой, захватили село. После этого они начали ходить по домам, убивать собак, чтобы те не лаяли, выбивать двери, окна, чтобы проникнуть в дома, подвалы. Начали искать людей. Находя и выгоняя из дома, оккупанты начали гнать всех в подвал школы Ягодного.
Места в подвале становилось все меньше и меньше. Часы, дни - полное незнание о дальнейшей судьбе. Иногда оккупанты давали полстакана воды и бросали кусок хлеба, чего, конечно, на всех не хватало.
Так как в подвале было темно и минуты и часы превратились в одну непонятную массу, люди начали на стенах создавать свой календарь, чтобы хоть как-то ориентироваться во времени, отмечали в нем и имена умерших людей.
"Вот, они пришли третьего числа, мы начали отмечать застреленных. Вот, застрелен, застрелен, застрелен... этот снарядом, снова - застрелен, застрелен... этот наступил на мину. Это убитые люди нашего села. В свою очередь, в этой стороне люди которые умерли в большой комнате [в подвале] - девятого первый, затем десятого, одиннадцатого числа и так далее", - говорит Иван.
В подвале без воздуха, нормальной еды и неописуемом стрессе умерли 10 человек. Несколько из них медленно. Скончавшись у ног близких.
Тела умерших еще несколько дней лежали в подвале, так как оккупанты не давали их вынести. Рядом с трупами, потеряв уже страх, игрались дети.
Когда российских оккупантов прогнали из Ягодного, Алла с коллегам взялись за дело, которое хоть немного восстановило бы справедливость по отношению к жителям села, перенесшим столько страданий: найти офицера российской армии - главного мучителя, по приказу которого людей сажали в тюрьму и пытали.
"Вам нужно понимать, что это фактически было нашей ответственностью найти этого офицера. Вы же видите, что мы близки людям Ягодного и хотим им помочь. Мы не можем просто так вырвать эту страницу истории.
И им нужно дать надежду, что те, кто это преступление совершил, будут наказаны каждый день", - говорит Алла.
Это была работа, которая требовала времени, собранности и смелости. Используя возможности интернета, размещенные самими преступниками в соцсетях видео и фотографии, журналистам удалось узнать, какое подразделение бушевало в Ягодном. Однако об отдающем приказы информация была очень скупой. Отдельные детали, которые помнят люди: У нас было только поверхностное описание - скорее всего, офицер, так как он был ответственным.
Может быть, капитан. Низкого роста - 170 см. Рыжая борода. Это все, что у нас было. Так много людей подходило под это описание. Было чрезвычайно сложно найти по такому описанию человека. У нас был и его позывной - "Клен".
Одним из поворотов стала запись видео с концерта путинистки Юлии Чичериной в оккупированном Луганске, на котором видны российские солдаты, а среди них и возможный командир Екатеринбургского 228-го полка. После появления видео его опознали жители Ягодного.
Алла разыскала и начала контактировать с несколькими российскими солдатами, соцсети которых стали известны, чтобы узнать больше о человеке, который заведовал процессами в Ягодном.
"Эти переговоры были самым тяжелым. Потому что мне нужно было делать вид, что я россиянка, и они писали мне, как украинке, действительно очень оскорбительные вещи. Это действительно не было легко, но для достижения результата действительно того стоило", - вспоминает Алла.
В конце концов после недель и месяцев работы, разговоров с солдатами армии противника, Алле удалось напасть на след человека с позывным Клен, узнав не только его настоящее имя - Семен Соловьев, но и номер телефона.
"Я не могла в это поверить, что это на самом деле, и что это происходит со мной. Мой коллега сказал, что я выглядела так, как будто меня сейчас хватит удар, потому что меня всю трясло", - говорит Алла.
Алла собралась и позвонила Клену. Сначала он признал свою личность, однако позднее начал это отрицать и оправдывался, что в преступлениях участия не принимал. Он предложил встретиться в Луганске, на оккупированной территории Украины, куда ни Алле, ни ее коллегам, конечно, въезжать было нельзя.
"По крайней мере этой осенью он еще был в Украине и продолжал убивать украинцев", - указывает Алла.
О возможном наказании офицера оккупантов Алла говорит - самым быстрым и легким путем было бы, если бы его во время боя взяли в плен украинские солдаты. Но в любом случае его будут судить в Украине, даже при его отсутствии.
Иван, который сам с семьей пережил ужасы подвала, был одним из первых, кто узнал, что его мучитель найден: "Мне, честно говоря, хотелось порвать его на части. Чтобы он был с нами и мы могли провести справедливый суд. (...) Он был чрезвычайно безжалостным. Люди для него не значили ничего".
Без воды, еды, возможности вынести умерших, за непослушание по приказу Клена могло грозить наказание - расстрел.
Иван и другие жители села от всего сердца благодарят команду журналистов-расследователей, которые ищут справедливость. Сожженные оккупантами дома в Ягодном постепенно восстанавливают, однако разрушенные жизни, возможно, не получится восстановить никогда.
"Это не только нельзя забыть... я даже не знаю, как вам сказать... это чрезвычайно тяжелая травма для всех - детей, внуков, всех людей, кто там был. Этого никто не забудет. Когда люди там, в подвале, умирали, самые близки родственники даже не плакали.
Стресс был настолько ужасным, что люди даже не могли плакать - ну, умер и все.. завтра моя очередь", - говорит Иван.
Алла и ее команда - пока что единственная группа журналистов-расследователей, которые исследовали преступления в Ягодном. Все материалы переданы службам безопасности Украины. Но команда Аллы продолжает искать, выяснять и узнавать имена других военных преступников, которые бесчинствовали в Буче, Херсоне и других местах.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!