"Чувствительный регион". Как прошли выборы президента России в странах Балтии

Из европейских стран Латвия, Эстония и Литва высказались о выборах президента России радикальнее всего. "Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными", — заявил МИД Эстонии и предостерег местных жителей от поездок в Россию в дни голосования. Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в эфире местного ТВ сказала, что желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса страны, осуждающего поддержку войны РФ в Украине. Литва усилила полицейское патрулирование и связало недавнее нападение на Леонида Волкова именно с президентскими выборами в России. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал: "Мы находимся в чувствительном регионе и должны быть готовы к тому, что живем в другой реальности". Все три страны пообещали проверки документов в очередях в посольства.
Как прошли российские президентские выборы в странах Балтии — в репортаже Русской службы Би-би-си.