"Чувствительный регион". Как прошли выборы президента России в странах Балтии

Ее слова многие поняли так, что Латвия рассматривает само участие в российских выборах как поддержку войны — и неважно даже, за кого голосуешь. Правда, позже Либиня-Эгнере объяснила, что ее слова исказили, а сам факт голосования не может быть расценен Латвией как преступление. Зато любые проявления поддержки войны (например, плакаты и выкрики) будут наказываться.

У голосующих проверяли документы: вдоль очереди, кроме полицейских машин, были припаркованы еще и автомобили пограничников. Обозначенная властями причина проверки — выявить тех, кто находится в Латвии незаконно. И все-таки эти проверки вызывают страх у местных россиян: они волнуются, как потом будут использованы эти данные.

Очередь к посольству России в Риге, Латвия Фото: BBC

«Каждый из нас уже зафиксирован здесь! Только что проверяли вид на жительство. Всех нас знают, зачем ваши интервью?» — ругается на корреспондента Би-би-си пожилая женщина в медицинской маске.

«Мы не для того уехали из России, чтобы здесь бояться», — говорит Александр, пришедший голосовать с женой и сыном. Они переехали в Латвию в 2017 году, и на выборы Александр пришел испортить бюллетень. Объясняя, зачем голосовать, когда результат заранее известен и Путин все равно объявит себя победителем, он сказал: «От этого зависит, победит ли он честно, или ему придется фальсифицировать. Эти два варианта кажутся похожими, но мне бы точно не хотелось, чтобы он честно победил».