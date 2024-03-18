Пн, 18.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"Чувствительный регион". Как прошли выборы президента России в странах Балтии

BBC News Русская служба
CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Протестная акция около посольства России в Таллине (Эстония)
Протестная акция около посольства России в Таллине (Эстония) Фото: BBC News

​Из европейских стран Латвия, Эстония и Литва высказались о выборах президента России радикальнее всего. "Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными", — заявил МИД Эстонии и предостерег местных жителей от поездок в Россию в дни голосования. Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в эфире местного ТВ сказала, что желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса страны, осуждающего поддержку войны РФ в Украине. Литва усилила полицейское патрулирование и связало недавнее нападение на Леонида Волкова именно с президентскими выборами в России. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал: "Мы находимся в чувствительном регионе и должны быть готовы к тому, что живем в другой реальности". Все три страны пообещали проверки документов в очередях в посольства.

Как прошли российские президентские выборы в странах Балтии — в репортаже Русской службы Би-би-си.

Латвия: «Очередь длинная, есть время подумать»

Чтобы попасть в посольство России в Риге, людям, пришедшим в полдень, понадобилось около четырех часов. В очереди, завернувшей за угол от входа, стояли молодые люди со значками за Навального, с цветами для мемориала убитому политику, который расположен здесь же, напротив посольства, и даже плакатами про Путина-диктатора. Это в основном те, кто приехал сюда уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Вперемешку с ними в очереди ждали пожилые люди с российскими паспортами, которые живут в Латвии десятилетиями. На прошлых выборах, в 2018 году, за Путина отдали голоса 94,4% всех пришедших голосовать в Латвии. Этот процент был выше, чем в любом регионе России.

Протестная акция напротив российского посольства, Рига, Латвия
Протестная акция напротив российского посольства, Рига, Латвия Фото: BBC

Латвийские власти пытаются бороться с такими настроениями среди местных россиян. В 2022 году в Латвии запретили российские телеканалы. С 2023 года граждане России, которые живут в Латвии по постоянным документам, обязаны сдать экзамен на знание латышского языка. Тех, кто не сдаст, могут выдворить из страны. В феврале министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере жестко высказалась о российских выборах в эфире местного ТВ: она сказала, что желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку войны РФ в Украине.

Ее слова многие поняли так, что Латвия рассматривает само участие в российских выборах как поддержку войны — и неважно даже, за кого голосуешь. Правда, позже Либиня-Эгнере объяснила, что ее слова исказили, а сам факт голосования не может быть расценен Латвией как преступление. Зато любые проявления поддержки войны (например, плакаты и выкрики) будут наказываться.

У голосующих проверяли документы: вдоль очереди, кроме полицейских машин, были припаркованы еще и автомобили пограничников. Обозначенная властями причина проверки — выявить тех, кто находится в Латвии незаконно. И все-таки эти проверки вызывают страх у местных россиян: они волнуются, как потом будут использованы эти данные.

Очередь к посольству России в Риге, Латвия
Очередь к посольству России в Риге, Латвия Фото: BBC

«Каждый из нас уже зафиксирован здесь! Только что проверяли вид на жительство. Всех нас знают, зачем ваши интервью?» — ругается на корреспондента Би-би-си пожилая женщина в медицинской маске.

«Мы не для того уехали из России, чтобы здесь бояться», — говорит Александр, пришедший голосовать с женой и сыном. Они переехали в Латвию в 2017 году, и на выборы Александр пришел испортить бюллетень. Объясняя, зачем голосовать, когда результат заранее известен и Путин все равно объявит себя победителем, он сказал: «От этого зависит, победит ли он честно, или ему придется фальсифицировать. Эти два варианта кажутся похожими, но мне бы точно не хотелось, чтобы он честно победил».

«Я тут родилась, что мне пугаться? Это моя родина, и уезжать я никуда не собираюсь, — объясняет женщина средних лет. — Мне не дали латвийское гражданство в свое время. Я была негражданка Латвии, а у меня старенькая мама в России, ей 93 года, я к ней езжу. А ездить туда негражданкой — с этим проблемы были, сначала в Латвии, а потом в России. Поэтому я взяла российское гражданство».

Те, кто пришел по призыву Алексея Навального, рассказывают, собираются ли они портить бюллетень, голосовать за Даванкова или использовать приложение «Фотон» от команды Навального, которое выбирает кандидата в случайном порядке. Пожилые же люди не признаются журналистам, за кого пришли отдать голос. «За кого голосовать буду? А мы еще не решили, очередь длинная, есть время подумать, — кокетничает бойкая старушка в берете. — Я ведь не знаю, какие кандидаты, у нас русских телеканалов-то больше нету!»

Напротив посольства прошел небольшой митинг. На нем звучали речи Навального с митингов прошлых лет и стояли люди с плакатами «Путин = смерть» и «Выборы фальшивка».

Женщина демонстрирует российский паспорт напротив российского посольства в Риге, Латвия
Женщина демонстрирует российский паспорт напротив российского посольства в Риге, Латвия Фото: BBC

Татьяна стоит на митинге с плакатом «Путин убийца», а в руке держит российский паспорт. По возрасту и личной истории Татьяна похожа на то, что здесь называют «путинским электоратом» Она живет тут с 1976 года — почти всю взрослую жизнь. У нее в России родственники и даже собственный дом. Она тоже не смогла с первого раза сдать экзамен по латышскому языку (и получила отсрочку, чтобы доучить и пересдать). Но Татьяна возмущена войной и говорит, что с ее начала даже не ездит в Россию: «Я этим воздухом дышать не могу».

В очереди для голосования на избирательном участке в российском посольстве в Риге к 12 часам собралось много молодых людей, которые пришли присоединиться к акции «Полдень против Путина». Во второй половине дня в очереди стало значительно больше пожилых людей. Один из них, Станислав, показывающий удостоверение некоей Академии Петра Великого, подошел к группе молодых людей, чтобы «предостеречь их от ошибок молодости и в целом скрасить явное одиночестве в Риге».

Станислав, приготовивший пять красных роз для сотрудников посольства, сообщил группе молодых людей, что Россия не ведет войну в Украине («это на самом деле СВО»), что русским в Латвии живется плохо, что памятник Свободы в Риге стоит на фундаменте памятника императору Петру Первому. На предложение молодых людей пойти поговорить с митинговавшими через дорогу украинцами об их убитых родственниках, Станислав сообщил, что он и так на связи с родственниками в Донецке. Когда один из участников очереди сказал, что Путин — убийца и что он убил Навального, Станислав стал требовать четких доказательств.

Мужчина по имени Алексей с огромной фотографией Навального за решеткой стоит напротив посольства, развернув фото к очереди. Он рассказывает, что раньше имел российское гражданство, хотя и родился в Латвии, но в итоге решил получить латвийский паспорт и считает своей страной Латвию. Алексей пришел сюда в пику тем, кто собирается голосовать за Путина: «Я хочу напомнить им, что этот режим сделал с украинским народом, с российским народом и с Алексеем Навальным. Я надеюсь, они сделают правильный выбор».

Эстония: избирательный участок на другом берегу

Нарва, Эстония. Вид на Ивангород, Россия
Нарва, Эстония. Вид на Ивангород, Россия Фото: BBC

Нарва, что на восточном краю Эстонии — фронтир между Западом и Россией. По реке, на берегах которой две крепости — в Нарве и Ивангороде, проходит граница. Этот мост — один из немногих до сих пор открытых пунктов пропуска на границах Евросоюза с Россией.

Нарва необычна еще и тем, что в этом районе живут десятки тысяч жителей Эстонии с российскими паспортами. Это — те, кто приехал в Эстонию в советские времена, и их дети, так и не сумевшие получить эстонское гражданство. И они могут голосовать на выборах президента России.

Найти тех, кто признается в том, что сходил в Ивангород на специально организованный участок для выборов, сложно, нарвитяне явно побаиваются об этом говорить. Смелых совсем мало.

Симпатии к России и персонально Владимиру Путину в Нарве встречаются часто. Это нервирует эстонские власти. Представители погранслужбы заявляют, что никаких препятствий в том, чтобы проголосовать, они не создают. Но и больших очередей через границу в эти дни в Нарве не было — на выборы отправилось не так много эстонских россиян.

В феврале автомобильное сообщение через границу в Нарве было остановлено из-за ремонта погранперехода с российской стороны. Взаимодействия между погранслужбами двух стран практически нет.

Комиссар эстонской погранслужбы в Нарве Арнольд Вайно
Комиссар эстонской погранслужбы в Нарве Арнольд Вайно Фото: BBC

Но тысячи жителей Нарвы и ее окрестностей продолжают общаться с родственниками и друзьями на российской территории. Сейчас на почти 2 тысячах километров границы между странами Европы и Россией это — единственная точка, где сохраняются хоть какие-то контакты между жителями разных стран.

Жительница Нарвы Анна, сходившая проголосовать через границу
Жительница Нарвы Анна, сходившая проголосовать через границу Фото: BBC

В Таллине очередь к участку для голосования растянулась до соседней улицы еще за час до объявленной оппозиционерами акции. От пришедших требовалось известная стойкость: эстонскую столицу накрыла метель из мокрого снега. И отнюдь не все пришли к посольству России выражать протест — в очереди, змеившейся вокруг квартала, было много живущих в Эстонии русскоязычных, которые поддерживают президента Путина.

«Я их не уважаю, — заявил об оппозиционерах мужчина в красно-черной панаме. — За кого? За Володю, конечно, нашего Владимира, я поддерживаю все, что он делает». В том числе и агрессивную войну? «Да, да», — кивал мужчина.

Таллин, Эстония. Очередь к российскому посольству
Таллин, Эстония. Очередь к российскому посольству Фото: BBC

Литва: «Примесь людей, которые пришли голосовать за Путина, практически отсутствует»

В Литве посольство России находится не в центральной части Вильнюса, но проголосовать собрались сотни людей. Изначально напротив посольства запланировали две акции протеста — «Полдень против Путина» и «Протест против нарушений прав ЛГБТ в России». В каждой из них заявлено участие до 50 человек.

В сквере Бориса Немцова много полиции, с детской площадки в сквере слышны крики «Нет войне!» — многие пришли с детьми, и те играют в свой митинг. Впрочем, мероприятием как таковым становится голосование — в первом и последнем выступлении на этом митинге женщина говорит в мегафон: «Ваша лучшая акция — это встать в очередь». В 11.30 около посольства стоит несколько десятков человек, к 12 их становится больше сотни, и очередь все время увеличивается.

В очереди раздают плакаты с надписью «Путин — убийца» и «Путин ****** <надоел>». «Какой плакатик хотите, этот или этот»? — спрашивает девушка у пары в очереди. «Да оба по делу!» — решительно говорит молодой человек и берет и тот, и другой.

Протестная акция в сквере Бориса Немцова. Вильнюс, Литва
Протестная акция в сквере Бориса Немцова. Вильнюс, Литва Фото: BBC

В Вильнюсе базируется Фонд борьбы с коррупцией (в России признан экстремистским и запрещен), придумавший акцию «Полдень против Путина». Многие из руководства ФБК пришли к посольству, чтобы поддержать людей, но сами заходить внутрь не собираются.

«Я в федеральном розыске, — объясняет Би-би-си расследователь Георгий Албуров. — Я бы хотел пойти голосовать, но наши адвокаты объяснили мне, что если я зайду в посольство, у меня отберут паспорт». На вопрос, как они отделяют своих сторонников от тех, кто просто пришел голосовать, Албуров отвечает: «12 часов выбрано не просто так, статистически в это время самое небольшое количество людей голосует. Примесь людей, которые пришли голосовать за Путина, практически отсутствует, если она вообще есть!»

Очередь в Вильнюсе очень молодая — в основном в ней стоят те, кто переехал из России уже после полномасштабного вторжения. В отличие от соседних балтийских стран, Литва после распада Советского Союза выдала паспорта всем и понятия «неграждан» тут нет. По данным Департамента миграции, в Литве проживают 15 775 граждан России (сюда входят и дети до 18 лет, и взрослые), какая их часть собиралась голосовать, неизвестно.

Вход в российское посольство в Вильнюсе, Латвия
Вход в российское посольство в Вильнюсе, Латвия Фото: BBC

— Вы не знаете, что тут происходит? — спрашивает средних лет человек, сильно окая. Он привез в посольство свою пожилую маму из Каунаса, они живут тут с советских времен, но с российским гражданством, и относятся к старообрядческой общине. Женщина просит еще раз повторить объяснения, несколько раз крестится и говорит, что «на все воля Божия!». Она говорит, что еще не решила, за кого будет голосовать, потому что Путин «хватит, посидел!», коммунистов она всегда недолюбливала, а двух других кандидатов просто не знает. Сын говорит, что вообще не собирается голосовать и «российские дела нас не касаются».

Пограничная служба Литвы выборочно проверяет виды на жительство и визы у тех, кто стоит в очереди, фотографирует данные и проверяет их по базе. На вопрос, по какому принципу выбираются люди для проверки, один из пограничников со смехом отвечает «по профессиональному». Одной из проверяемых они говорят: «Вы же подавались на новый ВНЖ? Так вот он у вас готов». Еще один пожилой мужчина отказывается показывать документы, пограничники немного совещаются и уходят без проверки.

Проверка документов у посольства России в Вильнюсе, Литва
Проверка документов у посольства России в Вильнюсе, Литва Фото: BBC

Мария Певчих, глава отдела расследований ФБК и председатель Anti-Corruption Foundation, стоит напротив посольства, но внутрь тоже заходить не собирается — она под заочным арестом. «Это акция не про нас, не про тех людей, которые собираются за границей, — говорит она Би-би-си. — В первую очередь это акция про тех, кто сейчас в России».

Певчих не согласна с точкой зрения, что призывы голосовать легитимизируют выборы как таковые, поскольку «невозможно легитимизировать то, что уже абсолютно нелегитимно». Как и остальные руководители ФБК, она без охраны, несмотря на недавнее нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе, и говорит, что принимает «те же меры безопасности, какие принимала и раньше».

— Я эти риски понимала и раньше, но я не хочу перекраивать свою жизнь. Я думаю, что дальше будет хуже. Очень печально, что для того, чтобы Европа признала эту проблему — что такое возможно на территории ЕС,  понадобилось, чтобы случилось нападение на Леонида. Я не знаю, нужно дождаться, что кого-то убьют? Ну может, кого-то и убьют.

Певчих говорит, что не готова сидеть «где-то в Европе или Америке и бояться», если Алексей Навальный «не боялся даже в колонии за Полярным кругом».

Растяжка напротив посольства РФ в Вильнюсе, Литва
Растяжка напротив посольства РФ в Вильнюсе, Литва Фото: BBC

Очередь двигается медленно, в посольство пускают по одному-два человека, телефоны и сумки нужно оставить в камере хранения. Внутри председатель УИК Андрей Дружиловский, второй секретарь по вопросам протокола, распределяет всех по кабинкам. На пиджаке у него буква V в цветах российского флага, официальный символ этих выборов. На просьбу прокомментировать проходящее голосование он отвечает отказом, хотя внимательно изучает пресс-карту.

— Комментариев никаких не даем. Волеизъявились? Всего вам доброго.

BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти