Видео ⟩ "Пить надо меньше". Украина отреагировала на сообщение россиян о сбитом Black Hawk

Россияне распространили ложную информацию о том, что сбили вертолет Black Hawk. Украина отмечает, что все вертолеты Black Hawk находятся "в рабочем порядке", сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на "Униан".
Как подтвердило Главное разведывательное управление Минобороны Украины, все Black Hawk находятся в прекрасном рабочем порядке, их экипажи продолжают вести бои и осуществлять специальные миссии.
A Russian Fighter jet shot down an American UH-60 Black Hawk helicopter inside Russia.— Make Peace Now; alternative news (@AlternatNews) March 17, 2024
The world is anxious to find out who was on board.
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Управление указывает, что пропагандистам и работникам Кремля, которые распространяют фейковые новости о сбитии разведывательного вертолета украинской разведки, "стоит пить меньше алкоголя".
Как уже сообщалось, Вооруженные силы Украины с 17 по 27 февраля сбили 10 российских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны Украины
Днем ранее министерство заявило, что уничтожило сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. "Теперь это 10 уничтоженных российских самолетов за 10 дней!" - резюмировали в министерстве.
Украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года они сбили в общей сложности 342 российских самолета и 325 вертолетов.
При этом сбитый 23 февраля А-50 находился примерно в 160 километрах от линии фронта, поэтому против него могли использовать оружие большей дальности, такое как советский ЗРК С-200.
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