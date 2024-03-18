Видео ⟩ "Пить надо меньше". Украина отреагировала на сообщение россиян о сбитом Black Hawk

Как подтвердило Главное разведывательное управление Минобороны Украины, все Black Hawk находятся в прекрасном рабочем порядке, их экипажи продолжают вести бои и осуществлять специальные миссии.

A Russian Fighter jet shot down an American UH-60 Black Hawk helicopter inside Russia.



The world is anxious to find out who was on board.



pic.twitter.com/zN87XUy5iC — Make Peace Now; alternative news (@AlternatNews) March 17, 2024

Управление указывает, что пропагандистам и работникам Кремля, которые распространяют фейковые новости о сбитии разведывательного вертолета украинской разведки, "стоит пить меньше алкоголя".

Как уже сообщалось, Вооруженные силы Украины с 17 по 27 февраля сбили 10 российских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны Украины

Днем ранее министерство заявило, что уничтожило сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. "Теперь это 10 уничтоженных российских самолетов за 10 дней!" - резюмировали в министерстве.

Украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года они сбили в общей сложности 342 российских самолета и 325 вертолетов.

При этом сбитый 23 февраля А-50 находился примерно в 160 километрах от линии фронта, поэтому против него могли использовать оружие большей дальности, такое как советский ЗРК С-200.

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