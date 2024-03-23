"Использует фамилию отца?": Музыкант Янис Дрегерис о публикациях в прессе и слухах

У Яниса на данный момент четыре музыкальных коллектива, где он на вокале - его кавер-бэнд, Jar of Kings, Opus Pro и еще один проект, который пока держится в секрете.

Латгалия - моя любимая, я там вырос, выучился и много чего познал. Меня вырастили самые важные для меня люди - это мама, дедушка и бабушка. Я очень горжусь этим".

Янис не скрывает, что об отце - легендарном исполнителе шлягеров Алдисе Дрегерисе (автор-исполнитель таких шлягеров, как Hei, melnā pantera, Viens polšs ezerā и др.) - он помнит мало: "К сожалению, у меня нет этой картинки лица. Ну, так в жизни случилось. Что я точно помню - это Drēģera alus, оно было в то время очень популярное. Это была первая новость, мне кажется, которую мне показали, когда я начал уже интенсивно интересоваться, кто мой отец. Мне показывали газетные отрывки, где он как раз был изображен".