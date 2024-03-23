"Использует фамилию отца?": Музыкант Янис Дрегерис о публикациях в прессе и слухах

Янис Дрегерис - сын знаменитого в Латвии музыканта, но сам молодой человек никогда нигде не шел с этим заявлением. "Я держу свой путь", - комментирует 34-летний рок-музыкант статьи в желтой прессе во время интервью в программе "В чем фишка?".
У Яниса на данный момент четыре музыкальных коллектива, где он на вокале - его кавер-бэнд, Jar of Kings, Opus Pro и еще один проект, который пока держится в секрете.
Музыкант вырос в Краславе с мамой, бабушкой и дедушкой: "Мое детство было замечательным. Оно проходило, на мой взгляд, в самом прекрасном для меня городе - Краслава.
Латгалия - моя любимая, я там вырос, выучился и много чего познал. Меня вырастили самые важные для меня люди - это мама, дедушка и бабушка. Я очень горжусь этим".
Янис не скрывает, что об отце - легендарном исполнителе шлягеров Алдисе Дрегерисе (автор-исполнитель таких шлягеров, как Hei, melnā pantera, Viens polšs ezerā и др.) - он помнит мало: "К сожалению, у меня нет этой картинки лица. Ну, так в жизни случилось. Что я точно помню - это Drēģera alus, оно было в то время очень популярное. Это была первая новость, мне кажется, которую мне показали, когда я начал уже интенсивно интересоваться, кто мой отец. Мне показывали газетные отрывки, где он как раз был изображен".
Тогда Янис понял, что его отец знаменитый на всю Латвию исполнитель шлягеров. "Я очень благодарен отцу за то, что он одарил меня способностью петь", - подчеркивает он.
Со своими свободными братьями и сестрами Янис старается поддерживать контакт, но больше это удается с сестрой.
Он видел в Prīvata Dzīve статью, в которой его сводный брат говорит, что Янис якобы "использует популярность отца, чтобы популяризировать себя": "Во-первых, жалко, что так подумали, что такая обида какая-то появилась. Я абсолютно не ожидал этого. Я не ожидал, что будет такая обида.
Желаю этим людям всего самого наилучшего, чтобы в семье был покой, счастье и всегда была улыбка на лице". Янис Дрегерис отмечает, что у него своей путь, свои коллективы и концерты: "Я держу свой путь... Я ни в коем разе не стараюсь популяризировать себя за счет отца. Даже скажу больше, я за свою жизнь, мне кажется, только два раза исполнил песню Алдиса Дрегериса".
Интервью с Янисом Дрегерисом целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
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