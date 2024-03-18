У олимпийского чемпиона долгов на 67 миллионов евро: он вынужден продавать медали

Чешские СМИ сообщают, что 54-летний бывший десятиборец задолжал 1,7 миллиарда чешских крон, или около 67 миллионов евро. Однако, по словам Змелика, сумма неточна, так как некоторые обязательства уже списаны.

"Годовой оборот моей компании составлял 250-400 миллионов крон. Долг в 1,7 миллиарда просто невозможен", - сказал он.

Змелик, завоевавший золотую медаль в десятиборье на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, добавил, что в ближайшее время представит все документы, которые покажут, как на самом деле работает чешская "мафия неплатежеспособности".

Бизнесом Змелик занялся еще во время своей спортивной карьеры. Его компания Starlife продавала пищевые добавки на основе традиционной китайской медицины. Однако предприятие обанкротилось. Чтобы частично покрыть долги, бывший спортсмен намерен продать свои медали, в том числе олимпийское золото Игр 1992 года.





RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!