Дождь, туман и гололед: синоптики о погоде во вторник

В некоторых районах страны ожидаются небольшие осадки, в основном моросящий дождь. На дорогах ночью и утром возможен гололед.

В течение дня и ночи ожидается слабый ветер, преимущественно северный, северо-восточный.

Температура воздуха ночью опустится до -2...+2 градусов, днем составит от +2 градусов в отдельных районах побережья до +9 градусов на юго-востоке.

Во вторник в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура ночью составит 0...+1 градуса, днем поднимется до +5 градусов.

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