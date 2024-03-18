Дождь, туман и гололед: синоптики о погоде во вторник

В ночь на вторник, 19 марта, в восточной части Латвии образуется туман, который рассеется в начале дня, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах страны ожидаются небольшие осадки, в основном моросящий дождь. На дорогах ночью и утром возможен гололед.
В течение дня и ночи ожидается слабый ветер, преимущественно северный, северо-восточный.
Температура воздуха ночью опустится до -2...+2 градусов, днем составит от +2 градусов в отдельных районах побережья до +9 градусов на юго-востоке.
Во вторник в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура ночью составит 0...+1 градуса, днем поднимется до +5 градусов.
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