Микелис Редлихс дисквалифицирован на три игры - для него сезон, скорее всего, окончен

В субботу, 16 марта, "Земгале"/ЛБТУ отпраздновал победу со счетом 3:0 в третьем матче полуфинала Хоккейной лиги Optibet (ОХЛ) в Риге. Микелис Редлихс в матче получил штраф 5+20 минут, или дисквалификацию до конца игры за удар коленом соперника. Редлихс был удален с поля на девятой минуте второго периода при счете 1:1.

В продолжении игры елгавская команда воспользовалась численным большинством, вырвавшись вперед со счетом 2:1. В понедельник в 19:00 начнется четвертая игра серии, в которой "Призма" примет команду "Земгале"/ЛБТУ на своем поле в ледовом зале спорткомплекса Volvo.

Редлихс должен отбыть дисквалификацию на три игры. Поэтому его сезон будет завершен, если "Призма" не выиграет следующие три матча подряд у "Земгале"/ЛБТУ и сравняет счет до 3:3.

В основном турнире этого сезона в чемпионате OHL 39-летний Редлихс набрал 18 очков (8+10) в 18 играх. В семи матчах "плей-офф" у спортсмена шесть очков (1+5).

Во второй полуфинальной паре OHL "Мого"/LSPA ведет в серии против хоккейного клуба "Курбадс" со счетом 3:0.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!