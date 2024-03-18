Мошенники выманивают деньги через сеть Banknote от имени других людей

Компания призывает жителей ни при каких обстоятельствах не разглашать персональные данные, а также внимательно относиться к сделкам, которые организуются якобы от вашего имени.

Мошенники различными способами используют средство электронной аутентификации Smart-ID для доступа к данным человека на различных интернет-платформах, а затем осуществляют преступные операции через сеть Banknote. Мошенники пользуются невнимательностью людей, поэтому ни в коем случае не следует раскрывать свои личные данные, а на смарт-устройствах можно подтверждать только те уведомления о транзакциях, включая коды проверки Smart-ID, которые человек инициировал сам.

Линда Элтерманн поясняет: "Мы также сталкиваемся с сообщениями, что мошенники, выдавая себя за представителей других компаний, просят людей отправить 1 цент на отправленный номер счета. Он принадлежит Banknote. Отправка одного цента на счет компании связана с аутентификацией для выдачи кредита, поэтому, если вы не подали заявку на кредит, ни в кем случае не делайте этот перевод!"

Banknote при наличии хотя бы малейшего подозрения в попытке мошенничества призывает обратиться в Государственную полицию, а также связаться с компанией по поводу незаконной деятельности от имени Banknote по телефону 661 166 88. Компания уже обратилась в ответственные органы, сообщив о случаях мошенничества с использованием бренда Banknote.

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