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Фото, видео ⟩ На ул. Петерсалас обрушилась стена аварийного дома; изменен маршрут трамвая №5

rus.tvnet.lv LETA
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Обновлено 18 марта 2024, 20:18
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На ул. Петерсалас обрушилась стена заброшенного дома; изменен маршрут трамвая №5
На ул. Петерсалас обрушилась стена заброшенного дома; изменен маршрут трамвая №5 Фото: twitter.com/ltvzinas

В понедельник, 18 марта, в 17:11 в пожарно-спасательную службу VUGD поступила информация, что у заброшенного дома на улице Петерсалас в Риге обваливаются конструкции. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что обрушилась внешняя стена двухэтажного заброшенного здания, создав угрозу для находящихся рядом автомобилей, сообщила руководитель отдела профилактики и общественной информации VUGD Илзе Даме.

Обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, сообщает LETA. Пожарные оцепили территорию и переместили три автомобиля. Дальнейший демонтаж здания организует Рижское самоуправление.

О происшествии проинформировано самоуправление Риги и его представители, также на место прибыли представители Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme в своем профиле на сайте микроблогов X сообщает, что из-за обрушения стены внесены изменения в движение трамвая №5. В настоящее время трамваи ходят по маршруту Ильгюциемс - ул. Аусекля - Ильгюциемс. Чтобы добраться до нужного пункта назначения, предприятие призывает на закрытом участке по возможности использовать транспорт других маршрутов.

Информации об угрозе жизни у VUGD нет, передает Rus.LSM.

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