Фото, видео ⟩ На ул. Петерсалас обрушилась стена аварийного дома; изменен маршрут трамвая №5

Обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, сообщает LETA. Пожарные оцепили территорию и переместили три автомобиля. Дальнейший демонтаж здания организует Рижское самоуправление.

О происшествии проинформировано самоуправление Риги и его представители, также на место прибыли представители Rīgas satiksme.

.@ugunsdzeseji plkst. 17.11 saņēma informāciju, ka Pētersalas ielā Rīgā no neapsaimniekotas ēkas atdalās konstrukcijas, radot apdraudējumu.



Kopā ar @Valsts_policija pārstāvjiem tiek risināts jautājums par apdraudēto automašīnu evakuēšanu. Par notikušo informēta Rīgas pašvaldība… pic.twitter.com/apYEcJ8740 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024

Rīgas satiksme в своем профиле на сайте микроблогов X сообщает, что из-за обрушения стены внесены изменения в движение трамвая №5. В настоящее время трамваи ходят по маршруту Ильгюциемс - ул. Аусекля - Ильгюциемс. Чтобы добраться до нужного пункта назначения, предприятие призывает на закрытом участке по возможности использовать транспорт других маршрутов.

Информации об угрозе жизни у VUGD нет, передает Rus.LSM.

Sabrukusī ēka bija avārijas stāvoklī. https://t.co/bin1Vg6Cid — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024

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