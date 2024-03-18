Фото, видео ⟩ На ул. Петерсалас обрушилась стена аварийного дома; изменен маршрут трамвая №5

В понедельник, 18 марта, в 17:11 в пожарно-спасательную службу VUGD поступила информация, что у заброшенного дома на улице Петерсалас в Риге обваливаются конструкции. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что обрушилась внешняя стена двухэтажного заброшенного здания, создав угрозу для находящихся рядом автомобилей, сообщила руководитель отдела профилактики и общественной информации VUGD Илзе Даме.
Обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, сообщает LETA. Пожарные оцепили территорию и переместили три автомобиля. Дальнейший демонтаж здания организует Рижское самоуправление.
О происшествии проинформировано самоуправление Риги и его представители, также на место прибыли представители Rīgas satiksme.
.@ugunsdzeseji plkst. 17.11 saņēma informāciju, ka Pētersalas ielā Rīgā no neapsaimniekotas ēkas atdalās konstrukcijas, radot apdraudējumu.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024
Kopā ar @Valsts_policija pārstāvjiem tiek risināts jautājums par apdraudēto automašīnu evakuēšanu. Par notikušo informēta Rīgas pašvaldība… pic.twitter.com/apYEcJ8740
Rīgas satiksme в своем профиле на сайте микроблогов X сообщает, что из-за обрушения стены внесены изменения в движение трамвая №5. В настоящее время трамваи ходят по маршруту Ильгюциемс - ул. Аусекля - Ильгюциемс. Чтобы добраться до нужного пункта назначения, предприятие призывает на закрытом участке по возможности использовать транспорт других маршрутов.
Информации об угрозе жизни у VUGD нет, передает Rus.LSM.
Sabrukusī ēka bija avārijas stāvoklī. https://t.co/bin1Vg6Cid— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 18, 2024
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