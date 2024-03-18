К программе обратились две женщины, пожелавшие остаться анонимными. Одна из студенток, поступивших в Рижский международный учебный центр в сентябре 2023 года, рассказывает, что поначалу обучение было успешным – на лекциях давались богатые теоретические знания.

После пары лекций начались проблемы, потому что студенты поняли, что не происходит никаких практических занятий. После долгого ожидания оно все же произошло, и были приглашены модели, чтобы будущие парикмахеры могли освоить необходимые навыки.

Занятия проходили в грязном, заплесневелом подвале, а волосы моделей мыли в холодной воде. Также одна из женщин запечатлела падающую с потолка штукатурку.

Студентки признаются, что у них такое ощущение, что они просто купили дипломы. Обе женщины обратились к руководству учреждения и спросили, можно ли вернуть деньги за обучение в размере 1580 евро. Одной в возмещении отказали, другой пообещали его только после подписания заявления и его рассмотрения.

Администрация учебного центра утверждает, что в других группах претензий к процессу обучения нет, однако в Государственную службу качества образования (IKVD) поступило несколько жалоб. Представитель службы Максим Платонов утверждает, что будут проведены проверки.

Директор учебного центра Инесе Бобуле отказала в комментарии Bez Tabu.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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