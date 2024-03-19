Видео ⟩ Ринкевич ждет, что общественные СМИ полностью перейдут на латышский язык к 2026 году

Президент выразил удовлетворение тем, что Уплея-Егермане продолжит выполнять свои обязанности до конца срока полномочий.

Ринкевич считает, что в демократическом обществе должны существовать и уважаться разнообразие мнений и различные взгляды на будущее развитие общественных СМИ. В то же время президент Латвии считает, что решения Сейма должны быть приняты во внимание.

"В этих дискуссиях не должна быть потеряна главная цель - работать над тем, что уже решил Сейм, то есть над объединением общественных СМИ и полным переходом общественных СМИ на латышский язык к 2026 году", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии также считает, что необходимо подумать о контенте на языках меньшинств.

Ринкевич призвал всех членов SEPLP придерживаться этой цели и "работать конструктивно, не отклоняясь от уже принятых решений".

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