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Медали ЧМ по хоккею будут из чешского хрусталя

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Медали ЧМ по хоккею 2024 года
Медали ЧМ по хоккею 2024 года Фото: скрин-шот https://www.facebook.com/iihfhockey

За 53 дня до начала ЧМ-2024 организаторы представили официальные медали чемпионата. Поскольку грандиозное событие пройдет в Чехии, неудивительно, что изготовлены они из хрусталя, в лучших местных традициях. 

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. И вчера Международная федерации хоккея (IIHF) представила медали, которые будут вручены призерам. 



Медали турнира сделаны из хрусталя, ведь этот материал не только традиционен для Чехии, но и великолепно олицетворяет лед со следами коньков. Хрусталь обрамлен хоккейными "бортиками". Награды круглые, в форме шайбы, и весят 250 граммов.

Дизайн разработала Катержина Хандлова, а над воплощением идеи трудились мастера из Северной Чехии, которая славится производством знаменитого "богемского стекла".

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