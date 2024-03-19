Медали ЧМ по хоккею будут из чешского хрусталя

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. И вчера Международная федерации хоккея (IIHF) представила медали, которые будут вручены призерам.





Медали турнира сделаны из хрусталя, ведь этот материал не только традиционен для Чехии, но и великолепно олицетворяет лед со следами коньков. Хрусталь обрамлен хоккейными "бортиками". Награды круглые, в форме шайбы, и весят 250 граммов.Дизайн разработала Катержина Хандлова, а над воплощением идеи трудились мастера из Северной Чехии, которая славится производством знаменитого "богемского стекла".