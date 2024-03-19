Суд приговорил звезду шоу Иеву Таубе к реальному тюремному сроку

Рижский районный суд, рассмотрев дело, по которому женщина привлечена к уголовной ответственности за мошенничество в небольшом размере - она обманула в общей сложности 27 потерпевших, - постановил утвердить заключенное прокурором и обвиняемой соглашение о признании вины и наказании. Обвиняемая женщина признана виновной в совершении указанного преступного деяния и приговорена к лишению свободы сроком на один год. Кроме того, обвиняемая признала заявленные потерпевшими компенсации в размере 3790 евро и обязалась их выплатить, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Летом 2023 года обвиняемая разместила на своих профильных платформах в социальных сетях Instagram и Facebook объявления об организации детских лагерей и различных развлекательных мероприятий.

Обвиняемая умолчала о том, что в соответствии с правилами Кабинета министров она не имеет права руководить лагерями для детей, таким образом, она осознавала, что указанная в ее предложениях услуга не будет оказана в предложенном объеме и качестве и в случае отказа в участии внесенные денежные средства возвращены не будут.

Потерпевшие были введены в заблуждение и, доверившись предоставленной обвиняемой информации, перечислили на указанный обвиняемой банковский счет плату за услугу, указано в обвинении.

В 2017 году Вита Таубе приняла участие в шоу "Сельский двор". В то же время стало известно, что Вита является предпринимателем, но было получено несколько жалоб о том, что она якобы задолжала многим клиентам. Участник "Сельского двора" Интарс, с которым Вита недолго была парой, тогда тоже сказал, что она переехала в Мадону не из-за мужчины, а "убегая от проблем в бизнесе".

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