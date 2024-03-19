"С флотом у противника сложнее. Корабли находятся в местах базирования и в открытое море не выходят", - сказала она в эфире национального телемарафона.

"Ракетные корабли сегодня могут отметить месяц без боевых дежурств. А другие корабли уже вторую неделю не выходят в море даже для патрулирования", - пояснила Гуменюк.

"Периодически появляются патрульные корабли, которые чинят боновые заграждения, и это свидетельствует о том, что они, очевидно, разрабатывают план на будущее", - сказала Гуменюк.

Впрочем, не стоит забывать, что ракетные корабли в Черном море, даже если они находятся в местах базирования, создают угрозу ракетного удара высокого уровня, отметила она.

Ситуация на южном направлении довольно напряженная.

Противник продолжает обстрелы, а также ударные действия, пытаясь выбить с позиций украинских солдат в Херсонской области на левом берегу Днепра.

За прошедшие сутки у села Работино в Запорожской области противник нанес девять ударов.

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