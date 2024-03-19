В 42 года умер бывший игрок НХЛ и бойфренд Арины Соболенко

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, которого любили и уважали игроки, коллеги и болельщики. Он навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выиграл Кубок Гагарина (главный трофей Континентальной хоккейной лиги) в составе "Салавата Юлаева", стал чемпионом России и проделал огромную работу в качестве тренера.

Клуб выражает соболезнования близким Константина Кольцова. Вечная память…" - опубликовано на странице клуба.

Причина смерти не называется. Ряд СМИ сообщил, что 42-летний тренер скончался из-за оторвавшегося тромба, но уфимская команда опровергла информацию об этом. Некоторые СМИ причиной смерти Кольцова называют самоубийство.

От первого брака у Кольцова трое детей, самый младший из которых родился в 2019 году. Год спустя мужчина ушел к Арине Соболенко, которая моложе его на 17 лет. Теннисистка не скрывала своих чувств к Кольцову и часто публиковала совместные фотографии в социальных сетях.

СМИ сообщают, что в Майами Кольцов приехал к возлюбленной, которая должна была выступать на турнире Miami Open на следующей неделе. Соболенко, которая является второй ракеткой мира, снялась с соревнований.

В НХЛ Кольцов выступал за "Питтсбург", в составе "Салавата Юлаева" выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022 году Кольцов вошел в тренерский штаб клуба "Салават Юлаев" и был помощником Виктора Козлова.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!