В 42 года умер бывший игрок НХЛ и бойфренд Арины Соболенко

Во вторник утром хоккейный клуб "Салават Юлаев" сообщил о том, что в возрасте 42 лет в Майами (США) скончался помощник главного тренера Константин Кольцов, который был бойфрендом знаменитой теннисистки Арины Соболенко (WTA 2).
"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, которого любили и уважали игроки, коллеги и болельщики. Он навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выиграл Кубок Гагарина (главный трофей Континентальной хоккейной лиги) в составе "Салавата Юлаева", стал чемпионом России и проделал огромную работу в качестве тренера.
Клуб выражает соболезнования близким Константина Кольцова. Вечная память…" - опубликовано на странице клуба.
Причина смерти не называется. Ряд СМИ сообщил, что 42-летний тренер скончался из-за оторвавшегося тромба, но уфимская команда опровергла информацию об этом. Некоторые СМИ причиной смерти Кольцова называют самоубийство.
От первого брака у Кольцова трое детей, самый младший из которых родился в 2019 году. Год спустя мужчина ушел к Арине Соболенко, которая моложе его на 17 лет. Теннисистка не скрывала своих чувств к Кольцову и часто публиковала совместные фотографии в социальных сетях.
СМИ сообщают, что в Майами Кольцов приехал к возлюбленной, которая должна была выступать на турнире Miami Open на следующей неделе. Соболенко, которая является второй ракеткой мира, снялась с соревнований.
В НХЛ Кольцов выступал за "Питтсбург", в составе "Салавата Юлаева" выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022 году Кольцов вошел в тренерский штаб клуба "Салават Юлаев" и был помощником Виктора Козлова.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!