Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Скончался российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

rus.tvnet.lv
Обновлено 19 марта 2024, 18:22
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Василий Уткин
Василий Уткин Фото: скриншот с youtube.com

Умер российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин, сообщают российские СМИ. Ему было 52 года.

Информацию о смерти Уткина подтвердили спортивные журналисты Иван Карпов и Андрей Панков.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на Baza, во вторник, 19 марта, Уткин был экстренно госпитализирован в кардиологическое отделение московской больницы имени Пирогова. У него была диагностирована острая сосудистая недостаточность. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия результата не принесли.

В качестве предварительной причины смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин комментировал футбол на ряде российских каналов и на телеканале Eurosport.

В последнее время Уткин вел собственный канал на YouTube, развивал футбольный клуб и периодически комментировал матчи.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти