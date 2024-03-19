Скончался российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

Умер российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин, сообщают российские СМИ. Ему было 52 года.
Информацию о смерти Уткина подтвердили спортивные журналисты Иван Карпов и Андрей Панков.
Как пишет "Медуза" со ссылкой на Baza, во вторник, 19 марта, Уткин был экстренно госпитализирован в кардиологическое отделение московской больницы имени Пирогова. У него была диагностирована острая сосудистая недостаточность. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия результата не принесли.
В качестве предварительной причины смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.
Василий Уткин комментировал футбол на ряде российских каналов и на телеканале Eurosport.
В последнее время Уткин вел собственный канал на YouTube, развивал футбольный клуб и периодически комментировал матчи.
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