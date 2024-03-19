Скончался российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

Как пишет "Медуза" со ссылкой на Baza, во вторник, 19 марта, Уткин был экстренно госпитализирован в кардиологическое отделение московской больницы имени Пирогова. У него была диагностирована острая сосудистая недостаточность. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия результата не принесли.