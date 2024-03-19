Он отметил, что при определенных условиях закон предусматривает рассмотрение дел в прокуратуре. Прокуратура может завершить дело только в том случае, если обвиняемый согласился с обвинением, раскаялся и признал себя виновным. Если обвиняемый не согласен, единственное решение - передать дело в суд.

"Если обстоятельства дела и личность обвиняемого позволяют прокурору просить о назначении наказания, не связанного с лишением свободы и человек согласен с этим, мы можем завершить дело в прокуратуре", - подчеркнул Стуканс.

По его словам, это очень хороший механизм для экономии ресурсов и прокуратуры, и судов. "На сегодняшний день, несмотря на то, что за последние три года количество переданных в суды дел сократилось вдвое, они не в состоянии обеспечить разумное и быстрое рассмотрение", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, согласно отчету генерального прокурора о работе прокуратуры за прошлый год, в суд были переданы дела 5052 обвиняемых, в том числе 205 несовершеннолетних. По сравнению с 2022 годом в 2023 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5,6% и было начато 32 403 уголовных процесса.

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