В ресторане Санкт-Петербурга вернувшийся с войны бывший заключенный застрелил человека

Инцидент произошел вечером в понедельник, 18 марта, в петербургском ресторане "Чабрец".

По информации "Фонтанки", 40-летний Алексей Исаков застрелил своего партнера по сделке, который был должен ему семь миллионов рублей (почти 70 000 евро).

Момент убийства зафиксировали камеры наблюдения ресторана. На видео видно, как Исаков достает пистолет и стреляет в сидящего напротив человека. Человек падает на землю, а Исаков встает и стреляет в него еще несколько раз.

После этого Исаков возвращается за стол и продолжил прием пищи.

Как указывает "Фонтанка", после совершенного он даже не пытался скрыться. Его задержала прибывшая в ресторан полиция.

Исаков только недавно вернулся с войны в Украине. На войну его, скорее всего, завербовали в тюрьме, так как в мае 2021 года он был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за кражи.

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