Главное за 19 марта ⟩ Ограничения для грузовиков в Пардаугаве, смерть Василия Уткина и тюрьма для латвийской телезвезды

С четверга, 21 марта, будет полностью запрещено транзитное движение грузового транспорта через Торнякалнс по Виенибас гатве и улице Елгавас , а в утренние и вечерние часы пик также запрещено движение грузового транспорта в обоих направлениях по левому берегу Даугавы между Болдераей и Островным мостом, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Рецессия в Евросоюзе мотивирует пищевые предприятия активнее осваивать дальние рынки. Резко снизились и продажи в Россию, на долю которой раньше приходилось порядка 20% от общего объема экспорта продовольствия. Недавно латвийские компании вернулись из Дубая и Токио, где они участвовали в ведущих продовольственных выставках. Экспортеры рассказали TVNET+ об успехах на новых рынках.

Украина продолжает пребывать в остром кризисе как в плане боеприпасов, так и дефицита военнослужащих. В стране постоянно звучат призывы к пополнению рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако такого наплыва мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые раньше назывались военкоматами, отмеченного в первые месяцы войны в Украине, уже давно нет: часть, находясь в Украине, не желает идти на войну, а часть мужчин уехала за рубеж. По итогам 2023 года, в Латвию поступило 46 тысяч заявлений о временной защите от граждан Украины. 20% из них подали мужчины. Грозит ли им экстрадиция на воюющую родину?