Подходит к концу второй день на этой неделе. Если вы были слишком загружены работой или учебой и не смогли следить за новостями на протяжении всего дня, наша подборка - как раз для вас! RUS TVNET рассказывает коротко о самом главном за вторник, 19 марта.
Главное за 19 марта ⟩ Ограничения для грузовиков в Пардаугаве, смерть Василия Уткина и тюрьма для латвийской телезвезды
Новости Латвии:
С четверга, 21 марта, будет полностью запрещено транзитное движение грузового транспорта через Торнякалнс по Виенибас гатве и улице Елгавас, а в утренние и вечерние часы пик также запрещено движение грузового транспорта в обоих направлениях по левому берегу Даугавы между Болдераей и Островным мостом, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Рецессия в Евросоюзе мотивирует пищевые предприятия активнее осваивать дальние рынки. Резко снизились и продажи в Россию, на долю которой раньше приходилось порядка 20% от общего объема экспорта продовольствия. Недавно латвийские компании вернулись из Дубая и Токио, где они участвовали в ведущих продовольственных выставках. Экспортеры рассказали TVNET+ об успехах на новых рынках.
Украина продолжает пребывать в остром кризисе как в плане боеприпасов, так и дефицита военнослужащих. В стране постоянно звучат призывы к пополнению рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако такого наплыва мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые раньше назывались военкоматами, отмеченного в первые месяцы войны в Украине, уже давно нет: часть, находясь в Украине, не желает идти на войну, а часть мужчин уехала за рубеж. По итогам 2023 года, в Латвию поступило 46 тысяч заявлений о временной защите от граждан Украины. 20% из них подали мужчины. Грозит ли им экстрадиция на воюющую родину?
Во дворе одного из многоквартирных домов в Вецмилгрависе в выходные был найден мертвый мужчина. Пока полиция еще выясняет обстоятельства произошедшего, местные жители выдвигают различные версии, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Четырем гражданам России, которые во время так называемых "выборов" президента России были проверены возле посольства России в Риге, в ближайшее время будет предписано добровольно покинуть Латвию в течение 30 дней, поскольку они находятся в стране нелегально, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
Бюро внутренней безопасности (IDB) призвало прокуратуру начать уголовное преследование в отношении должностного лица полиции самоуправления за превышение служебных полномочий, связанное с насилием, сообщили агентству LETA в IDB.
В 2023 году зарегистрирована 731 кража из жилья, и это на 104 кражи меньше, чем в 2022 году. Примечательно, что уже с 2018 года число краж из жилья продолжает сокращаться, сообщает Госполиция.
Полный переход общественных СМИ на латышский язык должен произойти к 2026 году, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник на встрече с членом Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санитой Уплеей-Егермане.
Еще в 2021 году пользователи Twitter заметили на брусчатке в Риге слово Ivars (имя Иварс) - на трамвайных путях возле Музея истории Латвийской железной дороги. Теперь же в Сети появилось новое фото с предполагаемым именем укладчика - на улице Латгалес (бывшая Маскавас).
Рижский районный суд признал предпринимательницу Виту Таубе виновной в мошенничестве с деньгами за несостоявшиеся лагеря и приговорил ее к году тюрьмы.
Служба госдоходов (VID) констатировала в ходе проверки декларации должностного лица мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша за 2021 год незначительные нарушения, поэтому начатый процесс об административном правонарушении был прекращен, а Элксниньшу сделано замечание, сообщили представители VID.
В конце прошлой недели литовские пограничники задержали гражданина Латвии, который вез в Западную Европу четырех нелегальных мигрантов, граждан Афганистана, сообщает погранохрана Литвы.
За нарушение требований по содержанию животных и постоянное неустранение выявленных нарушений Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) во вторник, 19 марта, изъяла из питомника Lieldeviņzare в Бауском крае большое количество собак, которые будут переданы в приюты для животных, сообщили порталу TVNET в PVD.
За рубежом:
Умер российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин, сообщают российские СМИ. Ему было 52 года.
Владимир Путин объявлен победителем выборов президента РФ с рекордным результатом. Вот как западные эксперты по России оценивают итоги голосования.
Израильские войска начали ночной рейд на больницу "Аш-Шифа" в Газе. По сообщениям, на территорию больницы вошли танки и была слышна интенсивная стрельба.
В Эстонии, где большинство кредитов для физических и юридических лиц привязаны к Euribor, расчет процентных ставок ожидают изменения. Речь идет не об изменении кредитных договоров, а о том, как рассчитывается Euribor, пишет эстонский портал Rus.Postimees.
Один украинский солдат, воюющий на территории Купянска в Харьковской области, описал судорожную ситуацию на поле боя. Он отметил, что в результате российских интенсивных обстрелов его подразделение теряет столько солдат, что собрать все их тела невозможно, сообщает американское издание Business Insider.
Недавно в социальных сетях активно обсуждался инцидент, когда в таллиннском магазине Maxima на улице Вирби, 12, молодой мужчина с помощью шприца ввел неизвестную жидкость в бутылку с водой. Благодаря записям с камер видеонаблюдения товар был сразу идентифицирован и снят с продажи, пишет Rus.Postimees.
Бывший заключенный, вернувшийся с войны в Украине, застрелил в ресторане Санкт-Петербурга человека, после чего продолжил есть, пишет "Фонтанка".
Известный бизнесмен откровенно рассказал о собственных проблемах, пишет Limon.ee.
США не допустят, чтобы Украина потерпела неудачу, сказал во вторник министр обороны США Ллойд Остин.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, объявивший об отставке, назвал президенту страны Гитанасу Науседе имена лиц, которые могут быть замешаны в коррупции в связи с закупками, заявил главный советник Науседы по национальной безопасности Кестутис Будрис.
Во вторник, 19 марта, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России и вручил ноту, в которой говорится, что сотрудник посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата, пишет Rus.Postimees.
Во вторник утром хоккейный клуб "Салават Юлаев" сообщил о том, что в возрасте 42 лет в Майами (США) скончался помощник главного тренера Константин Кольцов, который был бойфрендом знаменитой теннисистки Арины Соболенко (WTA 2).
Интересное чтиво:
"Моя история, мне кажется, не отличается особо от других историй", - сказал 34-летний рок-музыкант и программист Янис Дрегерис в передаче "В чем фишка?". Он вспомнил невероятные события, которые произошли с ним - начиная с кастинга в Великобритании, скандального финала шоу "Голос" в Литве и заканчивая неожиданным попаданием в легендарную группу Opus Pro.
В интернете можно встретить множество статей о "самом неудобном магазине", работающем на отвесной скале на высоте 120 м. "Проверено.Медиа" рассказывает, существует ли такой киоск в действительности.
Под воздействием различных факторов кожа вокруг ногтей может травмироваться, а в тех случаях, когда в организме не хватает некоторых жизненно важных витаминов или минералов, процесс регенерации кожи может быть затруднен. Одной из самых распространенных проблем кожи рук, доставляющих дискомфорт и неудобства, является образование заусенцев. По мере отделения кожи окружающая область может опухнуть, краснеть и болеть. Как правильно ухаживать за кожей вокруг ногтей и избавиться от заусенцев рассказывает Арта Богданова, консультант по красоте от Apotheka.
Учащийся 11-го класса Карлис Абеле в программе Zilonis studijā ("Слон в студии") рассказал, почему не стремится вступить в ряды Службы государственной обороны (Valsts aizsardzības dienests).
Водоворот сплетен и слухов, похоже, утих, поскольку принцессу Уэльскую наконец увидели на публике в минувшие выходные. Тем не менее теории заговора продолжают развиваться, поскольку часть общества считает, что эта женщина все-таки не Кэтрин.
За 53 дня до начала ЧМ-2024 организаторы представили официальные медали чемпионата. Поскольку грандиозное событие пройдет в Чехии, неудивительно, что изготовлены они из хрусталя, в лучших местных традициях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!