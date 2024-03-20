Необычный случай в баскетболе: ни одна из команд не захотела побеждать. И причина - не тотализатор

В четверг должен был состояться предпоследний матч основного турнира между командами ПАЕЕК и "Аполлон". Победитель матча сделал бы большой шаг к плей-офф, однако оказалось, что ни одна из этих команд не хочет в него выходить.

Одна команда приехала на игру в составе из пяти игроков, а вторая - из семи. Представители обоих клубов утверждали, что забыли взять с собой регистрационные карточки игроков, которые перед игрой должны проверять официальные представители матча. Это удостоверения, без которых судьи не могут позволить игрокам выйти на площадку.

Издание Reporter Cyprus пишет, что у команд не было ни одного баскетболиста, который мог бы в этом матче выйти на площадку, и обе команды были оштрафованы.

Причина довольно проста - в частности, у обоих клубов возникли финансовые трудности, и они хотели сэкономить средства, не выйдя в плей-офф, который продлевает клубный сезон - придется провести больше игр и продолжать платить зарплату игрокам.

В плей-офф выходят шесть сильнейших команд. "Аполлон" с 25 очками находится на 7-й позиции, на одно место выше находится ЕТНА с таким же количеством очков, однако у "Аполлона" одна игра в запасе. ПАЕЕК регулярный сезон завершил, на счету клуба также 25 очков, но он занимает 8-е место.

Теперь команды, которые захотят потерпеть поражение, могут ждать довольно серьезные штрафные санкции. Участие в плей-офф может обойтись дешевле.

Президент Кипрской федерации баскетбола Андреас Моузоуридис указал Reporter Cyprus, что произошедшее не делает чести и противоречит принципам честной игры.

Президент клуба ПАЕЕК Гиоргос Солому высказался, что его команду затронуло заболевание коронавирусом, поэтому часть баскетболистов не могла явиться на матч.

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