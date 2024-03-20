Франция опровергает слова Нарышкина о подготовке военных для отправки в Украину

Министерствов вооруженных сил Франции опровергло заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о якобы подготовке Парижем около 2 тысяч военных для отправки в Украину. Утверждения главы российской спецслужбы являются "еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации", подчеркнуло французское ведомство во вторник, 19 марта. Париж призвал к "максимальной бдительности".

Ранее в этот же день Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит воинский контингент для отправки в Украину. Эти силы станут "приоритетной легитимной мишенью для атак" со стороны российской армии, указал глава СВР.

Реакции на заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

В конце февраля на конференции в поддержку Украины президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки в Украину сухопутных войск стран-членов НАТО. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - сказал он.

Позже Макрон уточнил, что пока речи об отправке каких-либо военных в Украину не идёт, а если какой-то контингент в будущем и будет отправлен, он не будет участвовать в боевых действиях.

После выступления президента Франции идею отправки войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия и Чехия. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг указал, что у НАТО нет планов отправки войск в Украину.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал прекратить дебаты по этому вопросу, а его финский коллега Антти Хяккянен особо выделил необходимость сосредоточиться на поставке Киеву вооружений, боеприпасов и денег. В то же время в поддержку позиции Макрона высказались Литва и Латвия.