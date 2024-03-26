От 30 до 0 часов в декабре: становится ли в Латвии меньше солнца?

Не так давно количество солнца в Латвии в декабре стало активной темой обсуждения в СМИ и среди жителей в соцсетях. Согласно данным Центрального статистического управления, самым темным за последние пять лет был декабрь 2023 года: солнце светило всего 6 часов. Однако, оказывается, были годы, когда солнца в этот месяц в Латвии не наблюдалось вообще.
Становится ли в Латвии меньше солнечных дней?
В беседе с RUS TVNET геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист Константин Ранкс указал, что для нашего региона темные ноябрь, декабрь и начало января - это нормально.
"Например, у финнов есть такое понятие "каамос"*. Это период, когда в ноябре уже совсем темно. Дни совсем короткие, а снег еще не выпал. То есть солнце никто не видит. Поэтому и появляются, собственно говоря, всякие праздники - повод зажигать огни, чтобы как-то искусственным образом компенсировать вот эту постоянную темноту. Это во всех сказаниях, воспоминаниях, в общем, это... Конечно, неприятный момент, но это естественно для нас, что в это время года - ноябрь, декабрь и начало января - погода у нас солнцем не блещет.
*За Полярным кругом солнце летом не опускается за горизонт в течение 73 дней, а зимой здесь наступает полярная ночь ("каамос"), длящаяся до 50 дней.
Это подтверждают и данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Оказывается, были годы, когда солнца в Риге и других городах наблюдалось еще меньше.
К примеру, были случаи когда количество световых часов находилось на нулевой отметке.
Особенно здесь выделяются Алуксне (октябрь 2018 г.), Рига (1997, 1999 и декабрь 2005 г.), Колка (ноябрь 1992 г.) и Даугавпилс (ноябрь 2003 г.) с нулевым количеством солнечных часов в месяц.
Значительно меньше солнца было в декабре 2007 года в Даугавпилсе (1 час), в декабре 2000 года в Зосены (2 часа), в ноябре 2003 года в Зиланы (2 часа).
В том же 2007 году в Даугавпилсе продолжительность солнечного дня составила час, в Айнажи - 5 часов, в Зосены - 6 часов, в Лиепае - 7 часов, в Руцаве - 10 часов, в Добеле - 12 часов, а в Колке - 13 часов (в среднем по Латвии 8 часов).
Специалисты также добавили, что в декабре (а также в январе и ноябре) среднемесячный максимум UVI (индекс ультрафиолетового излучения) в Латвии с 2007 по 2022 год был равен 0.
Таким образом, не стоит переживать, что в Латвии якобы становится меньше солнца и солнечных дней в декабре, так как бывало, что солнце в декабре в Риге не светило совсем. Для нашего региона это является нормой. В свою очередь, Ранкс заметил, что если в Латвии лето будет таким, то это будет плохо для сельского хозяйства.
Бывает ли декабрь в Латвии солнечным?
Важно, чтобы в декабре светило солнце, потому что солнечный свет не только повышает наше настроение и энергию, но также играет роль в производстве витамина D в организме. Недостаток солнечного света может привести к дефициту витамина D, что может повлиять на наше здоровье и благополучие. К счастью, есть в латвийской истории наблюдений и примеры солнечного декабря.
С 1991 года, когда Латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии начал вести наблюдения, по 2023 год самый солнечный декабрь был в 1995 году. Тогда средняя продолжительность солнечного сияния в Латвии составляла 54 часа. На втором месте находится 2015 год со средней продолжительностью 44 часа, а третье место делят 2001 и 1996 годы, когда в Латвии в среднем было 37 часов солнечного света.
Когда ждать тепла?
20 марта наступила астрономическая весна - день и ночь в этот день были одинаковой продолжительности, но отныне дни будут длиннее ночей. Солнце с каждым днем поднимается в небо все выше и выше. Все это также позволяет нам переживать все больше и больше солнечных моментов, заметили в Латвийском центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Анализируя данные метеопрогнозов, можно сделать вывод, что в период до Пасхи солнечных и засушливых моментов будет не так уж и много, воздух будет прохладным и ожидаются периоды, когда выпадет снег и на земле образуется снежный покров.
В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии подчеркнули, что на данный момент в плане погоды на праздничные выходные существует два сценария развития. Не исключено, что к нам впервые этой весной придут очень теплые воздушные массы и столбик термометра даже поднимется выше отметки +15 градусов, а дни будут солнечные и преимущественно без дождя (временно он возможен в отдельных регионах страны). Однако есть вероятность, что погодные условия в нашем регионе будет определять циклоны, которые принесут с собой облачность и осадки, причем это может быть не только дождь, но и снег.
Галерея: Солнечное утро в Булли
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